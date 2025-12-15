屏縣原鄉醫療照護新亮點 三地門鄉口社村衛生室重建啟用

歷經一年半重建，屏縣三地門鄉口社村衛生室15日啟用。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為深耕原鄉醫療服務，提供原鄉部落族人更優質、可近性的就醫環境，屏東縣政府自籌經費1215萬2880元，並向衛生福利部爭取補助經費558萬4640元，共投入約1773萬7520元，重建三地門鄉口社村衛生室，今(15)日揭牌啟用。屏東縣長周春米表示，期盼全新的口社村衛生室能為族人提供一個安全、友善且舒適的就醫空間，成為守護部落健康的重要據點。

屏東縣長周春米、各級民意代表、三地門鄉公所及眾多部落鄉親今齊聚一堂，共同見證原鄉醫療的重要里程碑，啟用儀式在口社國小悠揚的傳統族語樂聲中揭開序幕，並由教會牧師祝禱祈福，現場氣氛溫馨隆重。多位部落耆老盛裝出席，臉上洋溢著笑容，紛紛表達對新衛生室的期待與感謝。一位長輩表示，過去衛生室空間老舊、看診不便，如今新建完成，不僅環境明亮舒適，對長輩就醫也更加安心。口社文健站長輩們還親手製作耶誕賀卡，送給縣長周春米表達感謝。

周春米表示，原鄉醫療照護一直是縣府施政的重要一環，口社村衛生室自1975年興建以來，已服務部落族人數十年，但建物老舊、空間狹小，難以因應現代醫療需求。此次縣府積極向衛生福利部爭取補助，並投入自籌經費，歷時1年6個月完成重建，全新衛生室外觀融合在地文化意象，展現部落特色，內部空間全面升級，象徵縣府對口社村族人健康的長期承諾。

衛生局長張秀君表示，新建口社村衛生室在規劃階段即充分納入部落需求，基地面積擴大至127坪，除提供巡迴醫療、預防接種等基礎醫療服務外，同時導入遠距醫療系統，推動整合性篩檢、慢性病管理與健康促進活動，實質縮短城鄉醫療差距，落實健康平權。

三地門鄉口社村衛生室重建啟用，部落族人十分開心，齊聚慶祝。(記者羅欣貞攝)

三地門鄉口社村衛生室重建啟用，診間寬敞明亮。(記者羅欣貞攝)

三地門鄉口社村衛生室重建啟用，候診室寬敞明亮。(記者羅欣貞攝)

