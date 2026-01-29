屏縣去年交通事故死亡人數 較前年降低近2成
屏東縣政府召開今年第一次道安會報，屏東縣去年A1類交通事故死亡人數、多項事故型態及事故件數均較前年明顯改善及進步，縣長周春米則指示，持續精進道安策進作為。
依據屏東縣去年全年度數據顯示，A1交通事故死亡人數共一一二人，雖未達到交通部的防範標準，但較前年減少二十五人，降低近百分之二十。同時，年度全般交通事故件數也已連續三年呈現下降趨勢，顯示縣府於事故分析研判、交通工程改善、執法管制、宣導教育等各層面策略及推動方向正確。今年縣府將持續精進道安策進作為，讓A1事故死亡人數降至百人以下。
屏東縣政府表示，經分析歷年二月適逢春節前後，出門採買年貨、返鄉團聚及出遊等活動旅次增加，因此以「春節返鄉交通全月」作為今年二月道安宣導主題，呼籲所有用路人「人多車多不心急，不搶快、不貼車，酒後及無照不上路，睡飽養足精神再上路」。縣府交通旅遊處強調，春節連續假期，縣府各單位包含各鄉鎮市公所，將配合提前完成春節各式活動場域及熱門觀光景點週邊交通動線規劃並落實疏導與管制措施；各道路權責單位也將持續督促廠商加速工程進度，並完善施工路段安全警示與動線維護措施。
其他人也在看
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 17則留言
身障者用車免稅放寬 每輛最多省下逾萬元
[NOWnews今日新聞]總統今（28）日修正公布使用牌照稅法第7條條文，增訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，即身障者與其親屬不用同戶籍，身障者使用的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Tiguan 終於不用孤軍奮戰了？Volkswagen 第二代 T-Roc 台灣現蹤，1.5 eTSI 動力規格引進機率高！
近年來積極佈局休旅陣容的 Volkswagen，在台灣市場即將迎來關鍵的戰力更迭。日前有熱心網友在台灣街頭捕獲一輛掛著試車牌的白色休旅車，雖然車尾並未張貼型號銘牌，但從那鮮明的貫穿式 LED 尾燈組與新款發光廠徽，不難判斷這正是第二代大改款 T-Roc。2GameSome ・ 23 小時前 ・ 發表留言
【試駕】我以為，Aston Martin DB12該排在層峰跑車的最前面
GT一詞早已濫用。 從A到Z，差不多快能湊足一個步兵排。 但所謂「Grand Touring — 偉大旅行」聽來風神，真要細究豪華舒適的快速抵達目的地，就連一干高階休旅也能輕鬆達成，真諦有誰在乎？ 所幸我們還有Aston Martin。 所幸Aston Martin還有DB12。 本質快 一如慣例先交代數字，最新的Aston Martin DB12現下配置4.0升V8雙渦輪增壓心臟，輸出是680ps與81.6kg-m動能，極限有著3.6秒靜止破百與325km/h實力。 但你也知道車豈只數據，數字控麻煩移駕千匹電動車就好，層峰級別裡，別說Aston Martin，幾乎所有代表醇美移動姿態的好車，真價值都存在駕馭時的每分回饋，所以DB12當然真的快，而且得以輕易察覺打骨子揮發而後瀰漫的劇力萬鈞 — 「她」無需刻意緊繃硬調，也不用扯開嗓門嘶吼咆哮，更不必點火不著般的連續放炮，壓根無需海妖媚吟誘墜深淵，卻總時刻禮貌的暗示：「你還想不想要？」，所以身處駕駛座的你勢必難隱忍，不自覺將油門抵深時，才驚覺DB12的實力根本深不可測，車速越快，越深感其敏銳與緊湊(這可是擁有2,805mm軸距與1,685Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【有片】桃園捷運綠線北段今年底通車 列車測試首次完整行經高架與地下段
桃園市長張善政昨（28）日下午前往蘆竹區，視察桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。張善政表示，此次列車測試迎來重要里程碑，自坑口站至藝文特區站共7站，列車首次完整行經高架段與地下段，象徵綠線測試範圍與工程進度均邁入嶄新階段，對後續通車目標具有指標性意義。 張善政指出，過去一段桃園電子報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
燃油轉向電能的理性終點？解構日韓 Hybrid 技術邏輯，想買油電車你該看看這篇！
邁入 2026 年的時間節點，全球汽車產業正經歷一場個人認為頗有趣的校正回歸，幾年前，我們或許曾認為純電車將以排山倒海的態勢接管所有市場，但「電動車」所面臨的議題並非只有能源轉換這麼簡單，整體政治環境、或是社會風氣是否能支撐政府實施相關政策絕對是關鍵核心，看看中國、以及芬蘭等電動車風潮盛行的市場便可佐證此點。2GameSome ・ 1 天前 ・ 1則留言
裕隆集團獲利大滿貫 2025上市公司全賺
裕隆集團挺過雙稅（關稅、貨物稅）亂流，旗下各上市公司2025年有望全數獲利，展現營運韌性。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮近日定調，2026年經營策略將以務實穩健經營為主軸，全力推動「品牌重塑」、「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務」的產業價值鏈整合，各公司樂觀今年業績穩增。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
怎能不愛車／Type R版本快來吧！本田小電動車引爆期待
隨著全球喊著「汽車必須電動化」，許多品牌的小型電動車卻讓人搖頭。不是外型簡陋，就是價格高不可攀，但本田這次把遊戲規則玩出新花樣。結合輕型汽車規範、增強的引擎聲浪，以及角色扮演般的換檔感，推出了一款入門級高性能掀背車，讓小車也能有大樂趣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
輪胎會自己回報路況？輪胎不只影響操控、連油耗都管得到
當多數人還把輪胎視為消耗品時，倍耐力已經把它變成「會回傳數據的智慧裝置」。這款被命名為「賽博輪胎（Cyber Tyre）」的新技術，能即時監測輪胎健康與路面狀況，並將資訊直接回饋給車輛系統，讓車不只是靠感覺，而是靠數據在跑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／不是超跑神話 你買得到的量產車、竟是美國最速王者
Chevrolet正式端出全新Corvette ZR1X，一登場就把「美國最快量產車」的頭銜牢牢握在手中。在US 131 Motorsports Park的實測中，ZR1X以時速約256 km/h（159 mph）衝線，只花8.675秒完成四分之一英里直線加速，這樣的數字，直接把過往美系性能標準全部推翻重來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
Honda UC3純電速克達登場，「只充不換」真的行得通？
Honda於2026年1月初正式釋出全新電動摩托車Honda UC3的相關資訊，展示品牌在東南亞市場的佈局。Honda UC3這款純速克達的定位約對應到燃油機車110 c.c.級距，預計將於2026年春季率先在泰國與越南市場展開銷售，並同步啟動在地化生產與充電基礎建設的佈署。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／全球僅25個名額 這輛楔形跑車售價很驚人
距離Bertone首度公開現代版Runabout概念車，轉眼已超過一年，如今這款話題跑車正式進入量產階段。與當初只亮相敞篷Barchetta不同，量產車一次帶來兩種風格，除了無遮蔽的純敞篷版本，還多了配有擋風玻璃與可拆式車頂的 Targa 車型，讓復古跑車多了一分實用性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
休旅車逆向開飆罵騎士逼讓路 網怒：應檢舉
台南安定一名機車騎士。在南133號鄉道停等紅燈。前方一輛白色的休旅車逆向開來，打開車窗飆罵騎士要他讓路，最後是強行通過，整個逆向違規的過程都被錄了下來。也讓網友批評這名休旅車駕駛真太誇張，一定要檢舉他。 #休旅車#逆向#紅燈東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人咧? 竹山遊覽車自撞電桿 警到場車上竟空無一人
中部中心／張家維 南投報導南投竹山通往杉林溪方向，29日上午發現一輛遊覽車撞到電線桿，車頭擋風玻璃破裂，電桿歪斜，但奇怪的是，車內沒人，連司機都消失不見，甚至一開始還連絡不到人，直到下午23歲的潘姓駕駛，才在父親陪同下到案說明，表示是和同為大型車駕駛的父親上山練車，不慎自撞。遊覽車撞在電線桿上，車頭撞得保險桿破裂、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，左前輪懸空，差一點掉到山坡。遊覽車撞到電線桿，警消獲報，擔心有人受傷趕往，但一到場，卻發現車內空無一人，連司機也不見蹤影。遊覽車跨越雙黃線，撞到對向電線桿，電桿被撞得傾斜45度、旁邊一棵樹木也被撞斷，遊覽車內座位空蕩蕩，看得出車禍當時應該是沒有乘客，不過連駕駛都消失無蹤就奇怪了！警方一開始還連絡不到人，只好先拖吊排除障礙。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度消失神隱（圖／民視新聞）駕駛人不見了，直到下午23歲的潘姓司機在父親陪同下，從苗栗回到南投竹山，到案說明，同為大型車駕駛的父親說，是他帶著兒子上山練車，不慎自撞。遊覽車撞電線桿 左前輪懸空差一點掉到山坡 險象環生（圖／民視新聞）48歲的潘姓父親表示，自撞車禍發生在29日上午約九點多，事發當下他身體不適，與兒子攔車下山，手機一度遺落現場所以失聯。時隔5個小時到案說明，警方對聲稱當時開車的潘姓兒子實施酒測，酒測值為零。車禍當下沒有報案，時隔5個小時才到案。確切的肇事原因與責任警方進一步詳細調查。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度神隱 ５小時後到案說明 酒測值為零（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：竹山遊覽車自撞電桿險掉山坡 警到場車上竟空無一人 更多民視新聞報導好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅低血糖昏過去!男昏厥自撞分隔島 警破窗搶救民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中華汽車協助永齡基金會200台行動交通車啟動全齡移動照護
中華汽車不僅是商用車主的好夥伴，更是社福團體不可或缺的好幫手。中華汽車憑藉多元車款與靈活運用特性，承接各類社福單位的使用需求，提供最安全且完善的移動照護。2026年，永齡基金會以「寒冬送暖」為號召，啟動大規模的公益贈車行動，以全齡照護為核心訴求，組織「永齡愛心大車隊」。這支車隊逾200台行動交通車，將提供給200個社福單位全方位的支援與服務，受贈對象涵蓋高齡長者、身心障礙人士及兒少等社福機構。此次採購的中華三菱車款橫跨商用與乘用領域，包含OUTLANDER、ZINGER、COLT PLUS、J SPACE以及DELICA等多種車型，採購金額逾NT$2億元，創下台灣大規模公益贈車的首例。Zeek玩家誌 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
福斯Golf MK2與MK8安全差異有多大？歐洲撞測機構實際測試結果讓人驚呆
在汽車安全科技飛快進步的今天，老車和新車的差距有多大？德國測試機構 Dekra近日就以Volkswagen經典車款Golf作為對比，將一台1980年代的Golf MK2和現行Golf MK8放上撞擊台，結果震撼！老款車在相同條件下幾乎完全潰縮，生還機率近乎零；反觀最新的Golf MK8，車體結構依舊完整，車內乘員只可能受輕傷。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
路口轉彎讓行人! 駕駛遭後車猛撞 還被罵"幹嘛不過"
中部中心 / 中部綜合報導南投一名女駕駛，開車行經消防局前路口，準備左轉彎時，遇到行人要過斑馬線，當下急煞禮讓，卻慘遭後方車輛猛烈撞擊，後方駕駛還質疑前車駕駛，為什麼要突然停車，讓挨撞駕駛氣的反擊，沒看到有人要過嗎？也報警處理釐清肇事責任。前車在轉彎路口斑馬線前停讓行人 後方休旅車竟一頭撞上還質疑駕駛 能過幹嘛不過。（圖／翻攝畫面）駕駛開車來到路口準備左轉彎，突然有行人要過斑馬線，轎車踩煞車停讓。突然砰的一聲，後車撞上來了。隱約還能聽到，對方從車內喊出聲音說，能過幹嘛停，前車駕駛也反擊，沒看到有行人要過斑馬線嗎？現場在南投市民族路上，當時開車駕駛來到路口要左轉停讓過馬路的行人，卻被後方猛撞，還被對方罵幹嘛突然停車，覺得莫名其妙銀色轎車路口停讓行人遭後車猛撞 車輛後方出現凹陷刮痕。（圖／翻攝畫面）銀色轎車後方保險桿，出現毀損刮痕，被撞的駕駛說，他是按照規定停讓行人過斑馬線，何錯之有？開車還是要保持安全距離，尤其行經路口更要注意有無行人通過，把車速放慢，才能確保行車及用路人安全。原文出處：莫名其妙！ 南投駕駛禮讓行人 「挨撞還遭嗆」怒反擊：沒看到人？ 更多民視新聞報導台中驚悚車禍! 轎車直撞摩托車 險輾騎士畫面曝光學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館台美第6屆EPPD完成實體對話 外交部：成果豐碩、深化經濟夥伴關係民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Genesis X Skorpio震撼亮相 1,100匹的越野蝙蝠車
Genesis最近幾年的設計野心顯然已經超出了豪華房車的範疇。在2026年初，這個韓國豪華品牌在阿拉伯聯合大公國著名的「空域（Empty Quarter）」沙漠中，正式揭開了Genesis X Skorpio Concept的神秘面紗。這部被媒體戲稱為「越野版蝙蝠車」的性能怪獸，不僅是Genesis迄今為止最狂野的創作，更以驚人的1,100匹馬力宣告：Genesis玩起硬派越野來，連頂級跑車品牌都要敬畏三分。Genesis正式揭露X Skorpio Concept的面紗，這是Genesis迄今為止最狂野的創作，擁有高達1,100匹的最大馬力。外觀上，X Skorpio完美示範了如何將「優雅」轉化為「暴力」。設計靈感直接取自沙漠中的蠍子，車尾向上勾勒的流線曲線隱約呼應著蠍尾的殺氣。為了應對極端的越野環境，全車採用了由碳纖維、Kevlar與玻璃纖維組成的複合裝甲，並搭配極誇張的40吋大型越野胎與18吋防脫圈輪框。這種「裝甲化」的設計不僅為了視覺效果，易於更換的面板結構更是為了讓駕駛在盡情飛躍沙丘後，能輕鬆修復碰撞後的損傷。 最令車迷驚訝的，是這部概念車並未採用時下流行的純電驅動。X SkoCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言