屏縣去年交通事故死亡人數 較前年降低近2成

屏東縣政府召開今年第一次道安會報，屏東縣去年A1類交通事故死亡人數、多項事故型態及事故件數均較前年明顯改善及進步，縣長周春米則指示，持續精進道安策進作為。

依據屏東縣去年全年度數據顯示，A1交通事故死亡人數共一一二人，雖未達到交通部的防範標準，但較前年減少二十五人，降低近百分之二十。同時，年度全般交通事故件數也已連續三年呈現下降趨勢，顯示縣府於事故分析研判、交通工程改善、執法管制、宣導教育等各層面策略及推動方向正確。今年縣府將持續精進道安策進作為，讓A1事故死亡人數降至百人以下。

屏東縣政府表示，經分析歷年二月適逢春節前後，出門採買年貨、返鄉團聚及出遊等活動旅次增加，因此以「春節返鄉交通全月」作為今年二月道安宣導主題，呼籲所有用路人「人多車多不心急，不搶快、不貼車，酒後及無照不上路，睡飽養足精神再上路」。縣府交通旅遊處強調，春節連續假期，縣府各單位包含各鄉鎮市公所，將配合提前完成春節各式活動場域及熱門觀光景點週邊交通動線規劃並落實疏導與管制措施；各道路權責單位也將持續督促廠商加速工程進度，並完善施工路段安全警示與動線維護措施。