屏縣小稅猴「雲端發票福利站」 開春兌換活動 1/14起跑

屏東縣府財稅局「小稅猴雲端發票福利站」，辦理捐發票兌換贈品公益活動。

▲屏東縣府財稅局「小稅猴雲端發票福利站」，辦理捐發票兌換贈品公益活動。

屏東縣府財稅局「小稅猴雲端發票福利站」，自十四日起辦理捐發票兌換贈品公益活動，邀請民眾一起做愛心。

屏東縣府財稅局推廣民眾消費時，多使用載具儲存雲端發票，為提倡民眾捐贈雲端發票做公益，自十四日起在總局及三分局新上架「小稅猴雲端發票福利站」兌換宣導品活動，同時協助統一發票兌獎ＡＰＰ下載、載具歸戶、設定領獎帳戶服務。

財稅局表示，兌換時間為上班日的上午九時至十一時三十分、下午二時至四時，凡民眾至該局捐贈未開獎的雲端發票或紙本發票，兌換張數以公告為準，每張發票最低消費金額應達十五元以上，所兌換之宣導品不可轉售，每日每項宣導品一人限兌換一份，數量有限，換完為止！所募集發票將全數捐贈給屏東縣公益團體，邀請民眾一起來做愛心。