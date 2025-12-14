屏縣府今年輔導逾百家餐飲業改善油煙設備

今年度屏東縣環保局已輔導逾百家餐飲業的油煙防制設備改善，約削減六點六七公噸細懸浮微粒（PM2.5）排放；同時今年餐飲油煙陳情案也比去年減少百分之五十一，顯示管制策略貼近民眾體感。

屏東縣環保局表示，近年來餐飲油煙異味成為民眾最有感的環境公害議題之一！為兼顧城市發展與生活品質，持續多年輔導轄內餐飲業油煙防制設備改善，同時透過示範專區營造良好的用餐街區環境，打造廚裡廚外皆能享有清新空氣品質的環境。

屏縣環保局說，受理散佈油煙或異味污染物餐飲業者，會先以輔導方式，耐心督促業者加裝或改善防制設備，必要時引入外部專家學者把脈並提供建議解方，一一四年累計已輔導超過一百家；而針對拒不改善或敷衍應付的十家業者，則堅定理性執法。

環保局強調，今年度屏東縣餐飲業油煙防制成效，透過空氣污染防制設備建置及老舊防制設備改善，約削減六點六七公噸PM2.5排放；截至今年十一月止，全縣餐飲油煙異味陳情案計一百六十件，較去年同期的三百二十六件，已大幅減少百分之五十一。

另外，環保局為打造可複製、可推廣的餐飲油煙防制模式，今年更於屏東縣演藝廳週邊營造無煙環保餐飲示範專區；專區內餐飲業在輔導下，全數完成防制設備建置與自主維護制度建立，並推出「藝饗無煙餐廳美食地圖」，讓民眾在滿滿藝文氛圍的環境中，輕鬆享受無油煙的美食。