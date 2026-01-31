屏縣府官員遭控性侵女職員 屏檢強制性交罪起訴

（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府所屬二級機關陳姓男主管，遭控2度在辦公室對女職員強制性交得逞。此案原獲不起訴處分，高雄高分檢命發回續查，屏檢去年11月偵結，依強制性交罪起訴陳男。

根據屏東地檢署起訴書，陳男在2021年4月間，藉業務人力需求接觸女職員，於17日晚間9時許，不顧女職員反抗，在辦公室迫使口交；24日晚間10時許，二度違反女職員意願，在辦公室對她指侵。

陳男坦承有親吻、擁抱行為，但矢口否認強制性交。檢方依女職員驗傷結果、案發後情緒反應，包含與同事間對話紀錄、心理諮商紀錄、司法精神醫學鑑定報告書及日記等證據，得知她對案發過程感到害怕、恐懼、憤怒、沮喪，並持續出現創傷事件有關侵擾症狀，經鑑定符合「創傷後壓力症」，足見事件對身心狀態影響甚鉅，依強制性交罪嫌將陳男起訴。

屏東縣政府回應，機關當時獲知立即成立性騷擾調查小組，並委由外聘委員負責案件調查。被申訴人降調主管職務並調整至其他課室擔任業務承辦人，避免雙方在職場上接觸機會；另外，申訴人先後於2022年7月及11月，分別向任職機關申訴及屏東縣警察局屏東分局報案，皆依相關規定處理。

陳男2023年遭爆性騷，縣府表示，被申訴人身為主管卻未能潔身自愛，招致性騷爭端，此機關對當事人做出一大過處分，並經縣府核定通過懲戒；對於案件涉及妨害性自主部分，屬刑事審判，已交由司法機關審理，機關迄今尚未接獲司法判決結果，若被申訴人確有違反公務人員紀律而觸犯刑法情事，依公務人員懲戒法規定加以嚴懲，不予寬貸。（編輯：陳仁華）1150131