屏縣府客務處長李明宗請辭參選內埔鄉長 現任鄉長站台力挺
屏東縣政府客務處長李明宗18日請辭處長職務，正式以民進黨員身分投入內埔鄉長選舉，但同黨鄉代鍾育杰也傳有意參選，因此是否要黨內初選，值得關注。現任鄉長鍾慶鎮則率7鄉代、17村長現身力挺李，他讚許李熟悉行政體系、溝通能力強，具備承接內埔發展的戰力，至於自己未來的動向，他笑稱，選代表、議員、退休都是選項。
李明宗18日在內埔鄉東片村活動中心舉行參選記者會，他說，內埔是他深愛的地方，他一畢業就回到內埔，他對內埔有深厚的感情，基於個人的使命感，他正式請辭客務處長一職、投入內埔鄉長選舉，內埔在歷屆鄉長的努力下有一定的發展程度，而內埔還可以更好，所以他願意透過多年累積的行政經歷，打造更美好的內埔。
「內埔需要會做事的人，我準備好了，一定帶領內埔加速向前！」他強調，他已經做好承擔責任的準備，未來將以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，爭取重大建設、完善公共設施、文化再生帶動產業，他要用完整的歷練讓內埔向前跑。
李明宗雖宣布以民進黨員身分投入內埔鄉長選舉，但鍾育杰也傳有意參選，對於是否要進行黨內初選，李說，他不做任何臆測、一切遵守黨內機制，但他會做好準備，寧可備而不用，不要用而不備。
記者會現場湧入逾300名鄉親支持，鍾慶鎮更率7鄉代、17村長現身力挺，鍾說，李當過東片村長、鄉公所總務，所以非常清楚地方需求，之後又當周春米立委辦公室主任，對為民服務方面也很熟悉，而後又到縣府當客務處長，更是深切了解客鄉的需求，李的完整經歷一定能夠勝任內埔鄉長。
鍾強調，很多政策在他執行還沒有很完備的時候，李可以延續更多的福利政策與建設。而鍾在向選民喊話時，一句「未來有機會跟明宗一起打拚，為內埔為鄉民繼續服務」，引發大家對他未來動向的好奇。
對此，他笑說，選代表或議員都是他的選項，因為他在新埤、潮州、枋寮都有涉入，目前還在規畫中，但也有可能選擇退休，還沒決定。
內埔鄉長選情激烈，目前除李明宗表態參選外，地方也傳出鍾育杰與無黨偏綠的前鄉代林吉善、國民黨籍曾健野都有意參選，曾之前曾與鍾競選過鄉長，也曾任蘇清泉助理。
