屏縣府小內閣新春異動 新增一名副縣長與副秘書長

屏東縣政府今天宣佈新增一名副縣長，由行政暨研考處處長鄞鳳蘭出任。（圖：屏東縣政府提供）

農曆年節前夕，屏東縣政府今天（6日）發佈新的人事命令，縣府組織調整新增一名副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處處長鄞鳳蘭出任，副秘書長則由水利處處長江國豐擔任，這項人事命令自2月9日起生效。

縣府表示，行政暨研考處處長一職由縣長室主任王品晴接任，水利處長則由副處長林煥文升任；另外，城鄉發展處處長陳志宏因個人生涯規劃請辭，由原來的副處長倪國鈞升任處長，縣長室主任則由原本的縣長室秘書賴柏源升任。

這是周春米縣長就任以來最大幅度的小內閣人事調整，縣府表示，除了依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增加為2人之外，最主要考量是縣政日益繁重，且，屏東將迎來科技產業升級的重要關鍵，為了讓各項建設與政策能儘快推動，除了原本的副縣長黃國榮之外，決定再增設一名副縣長和一名副秘書長。

縣府表示，這項人事命令是依據屏東縣政府組織自治條例部分條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，今天完成三讀程序，縣長周春米感謝縣議會支持，新春開年為縣政及縣府團隊帶來新氣象。

新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在屏東縣政府服務25年，歷任4名縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處處長、觀光傳播處處長、傳播暨國際事務處處長、行政暨研考處處長、縣府發言人等職務，深受倚重；其中，她在研考處長任內歷經八八風災，當時在救災時完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲得行政院三等獎章。（溫蘭魁報導）