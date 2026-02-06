屏縣府小內閣異動 新增副縣長鄞鳳蘭、副祕書長江國豐

屏東縣政府新增設一位副縣長，由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府水利處長江國豐出任縣府副祕書長。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府縣長室主任王品晴接任行政暨研考處長。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府新任水利處長林煥文。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府新任城鄉處長倪國鈞。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府新任縣長室主任賴柏源。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣政府今（6）日發布新的人事命令，縣府組織調整新增一位副縣長及副祕書長。行政暨研考處長鄞鳳蘭出任新增副縣長，職缺由縣長室主任王品晴接任，縣長室主任職缺由縣長室祕書賴柏源升任；副祕書長由水利處長江國豐出任，職缺由副處長林煥文升任。城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規畫請辭，由副處長倪國鈞升任處長。

縣府表示，這是縣長周春米就任以來最大幅度的小內閣人事調整，除了依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，為讓各項建設、政策能盡快推動，除原副縣長黃國榮外，決定再增設一位副縣長、副祕書長和上述人事調整，這項人事命令自2月9日起生效。

新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在屏東縣政府服務25年，歷任4位縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處長、觀光傳播處長、傳播暨國際事務處長、行政暨研考處長、縣府發言人等職務。研考處長任內經歷八八風災，獲行政院3等獎章；傳播處長任內發揮行銷專長，推動海口港藝術策展、落山風藝術季、台灣祭、夏日狂歡祭，提升屏東觀光人潮。

新任副祕書長江國豐，歷任屏東縣政府建設局與水利處技士、課長、科長、水利處副處長、處長。在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，不僅有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為全台唯一不缺水的縣市。

新任城鄉發展處長倪國鈞，公職生涯歷任多個縣市政府城鄉發展相關職務，一路從基層技士、科長、祕書逐步歷練，並曾任屏縣府交通旅遊處副處長、城鄉發展處副處長、代理處長，具備完整地方行政經驗，熟稔都市計畫、建築管理與城鄉規畫等核心業務。

新任水利處長林煥文，曾在經濟部水利署第七河川局服務，任職期間完成莫拉克風災高屏溪流域約40公里受損堤防重建工作；至屏縣府水利處服務後，致力於推動執行屏東縣易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設各項治水計畫，完成多項排水系統整治工程，大幅改善屏東縣境內多處易淹水地區積淹水情形。辦理萬年溪水環境營造「復興公園及萬年公園改善工程」、改善東港兒童公園「大鮪魚航海樂園」等，提升公共設施場域環境品質及帶動周邊發展。

新任行政暨研考處處長王品晴年僅31歲，進入縣府服務迄今已近10年，曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，民國105年3月進入縣府擔任縣長室秘書，經常隨行縣長處理相關事務；113年3月接任縣長室主任，協助縣政整體運作，成為全國最年輕的縣市首長辦公室主任。熟悉政策統籌、行政協調與幕僚運作，縣府期待其在行政暨研考處持續強化跨局處整合與政策執行效能。

新任縣長室主任賴柏源，曾任周春米縣長的國會助理、服務處副主任，111年後進入屏東縣政府任縣長室秘書迄今。

縣長周春米表示，這幾位成員原本就熟稔縣政，調整職務後能各自發揮所才，縣府團隊戰力更加提升，期許團隊持續全力以赴，讓屏東朝向更好的未來加速前進。

這項人事命令依屏東縣政府組織自治條例部條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，於今（6）日完成三讀程序，周春米感謝縣議會支持，在新春開年為縣政及縣府團隊帶來新年新氣象。

