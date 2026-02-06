屏縣府小內閣調整 新增副縣長強化縣政戰力

▲屏東縣府新任副縣長鄞鳳蘭。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣政府今（6）日發布新一波人事命令，自縣長周春米上任以來最大幅度的小內閣調整，組織新增1名副縣長及副秘書長，以因應縣政日益繁重與科技產業升級關鍵期，人事案將自2月9日生效。

▲屏東縣府新任副秘書長江國豐。（圖／屏東縣府提供）

本次調整依《地方制度法》第56條修正，副縣長由1人增為2人。原行政暨研考處長鄞鳳蘭升任副縣長，縣長室主任王品晴接任行政暨研考處長；水利處長江國豐升任副秘書長，副處長林煥文升任水利處長；城鄉發展處長陳志宏請辭，由副處長倪國鈞升任；縣長室主任一職則由秘書賴柏源升任。

▲屏東縣府新任行政暨研考處長王品晴。（圖／屏東縣府提供）

縣府表示，此次人事調整草案已提送縣議會臨時會審議，今完成三讀。周春米感謝議會支持，期許新團隊無縫接軌、加速推動建設與政策。

新任副縣長鄞鳳蘭深耕縣府25年，歷任發言人、傳播暨國際事務處長及行政暨研考處長，具政策整合與行銷治理經驗，曾參與八八風災應變與復建獲行政院三等獎章，並推動台灣祭、落山風藝術季等活動。副秘書長江國豐長年專業水利背景，推動大潮州人工湖與伏流水運用，改善供水韌性。

新任處長群方面，倪國鈞熟稔都市計畫與城鄉治理；林煥文具中央水利與治水工程經驗；王品晴長期擔任核心幕僚，擅長行政統籌；賴柏源歷任國會與縣長室幕僚，行政歷練完整。

