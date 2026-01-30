屏縣府推動保生命教育 陪伴犬貓走入校園

小孩與陪伴犬互動

為深化校園動保生命教育內涵，屏東縣政府農業處推動「生命教育走入校園計畫」，帶領受過專業訓練的陪伴犬、貓走進校園，以寓教於樂的方式向學童宣導動物保護觀念，並透過近距離互動，引導孩子認識動物、學習尊重生命，從小扎根動物保護與生命關懷的重要性。

學生與陪伴貓互動

依據農業部統計資料，屏東縣113年遊蕩犬估計1萬24隻，認領養率40%，縣府農業處持續努力推動犬隻認養及動物保護觀念，並自112年起推動高齡友善寵物陪伴動物計畫，培訓陪伴動物3犬1貓，迄今已經服務近30場次，因成效良好，從114年起新增將陪伴動物帶入校園，共辦理22場次，透過淺顯易懂的課程內容，讓學童了解犬貓的基本習性與正確互動方式。

新埤萬隆國小大合照

農業處長鄭永裕表示，校園是生命教育向下扎根的重要場域，透過學習觀察動物的情緒表現，避免因不當行為造成動物緊迫或受傷，課程中也傳遞「飼主責任」的核心理念，強調飼養寵物必須提供妥善照顧，並杜絕任意棄養的行為。

內埔豐田國小生命教育大合照

鄭處長表示，115年將汲取114年的成功經驗，並且增加場次，預計辦理25場次，期許更多孩子在學習過程中培養同理心與責任感，進而成為推動動物保護與生態保育的重要力量。縣府未來將持續整合跨局處及民間資源，深化動物保護教育，讓尊重生命的理念在校園與社會中持續擴散。

崇文國中生命教育大合照

撰文、攝影／屏東縣政府