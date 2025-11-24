屏縣府推短影音徵件 拿獎勵金

全民普發一萬元上路，屏東縣府推出短影音徵件活動，祭出最高十萬元超級獎勵，號召全民用一萬元探索屏東、玩出新亮點。

屏東縣府表示，這項活動不僅是創作徵件，更是鼓勵民眾「走進屏東、用消費支持產業」的重要推動措施，期盼透過普發一萬元，拉動交通、旅宿、餐飲、零售與在地特色店家的整體消費動能，讓普發效益在屏東持續擴散。

該項「普發一萬元·來屏東吃喝玩樂怎麼Shopping才對味」短影音徵件活動，自十二月起至明年五月止，連續六個月舉行徵件。民眾只需拍攝十五至九十秒直式短影音，以普發一萬元在屏東怎麼消費為主題，介紹屏縣合法營業店家、在地商品、在地特色景點或旅遊路線，即可參加。

屏東縣府特別祭出高額獎金，每月評選出十件優秀作品，每件可獲得兩萬元消費加倍獎勵金；活動最後一波還將從六個月、共六十件優秀作品中，再選出一件最佳影片，頒發十萬元「十倍奉還」超級獎勵，以實際行動回饋創作者。

縣府強調，屏東各地從海線到山區，具備豐富的旅遊資源、優質店家與深度體驗，非常適合民眾規劃假期、周末出遊與家庭旅程；歡迎民眾把普發的一萬元帶來屏東，吃得開心、玩得盡興，只要拍出你的屏東玩法，就有機會把獎金帶回家；詳情請上i屏東FB粉絲頁查詢。