屏縣府推「旅遊復康巴士」 幫身障朋友克服出遊難題！

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 對許多身心障礙者而言，出門旅行從來不是說走就走那麼容易，受限於交通條件與無障礙設施不足，讓原本平凡的出遊計畫變得困難重重。屏東縣政府特別推動「旅遊復康巴士」，幫身障朋友克服出遊的難題，提供從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，身障者還可以依自身狀況規畫行程，把旅行融入生活日常，深受歡迎，最近3年累計服務身障者及陪同者近達 6,500 人次，平均一年超過2000人次使用，成為全台唯一提供身障旅遊服務的縣市。

屏東縣政府社會處指出，屏東幅員遼闊、偏鄉多，大眾運輸覆蓋有限，對行動不便者而言，外出往往不是「想不想」，而是「能不能」。屏東縣政府重視身障朋友行的權益，自107年起推動「旅遊復康巴士」，協助身障者與親友從事旅遊活動，降低交通與照顧負擔，而且服務駕駛會依身障旅客需求規畫路線，從家門口接送，協助旅客上下車、固定安全帶，出發前也會確認行程安排與旅遊需求，透過充分溝通與即時調整，讓旅程節奏更為從容。

由於屏東旅遊復康巴士服務及品質良好，口碑相傳下，近年使用旅遊復康巴士人次持續增加。承接旅遊復康巴士營運的莘翊居家護理所長吳昀瑾指出，112年至114 年累計服務身障者及陪同者者近達6500人次，幾乎兩天就有一團出遊，使用率非常高。除縣內預約，也有其他外縣市的身障旅客，過去只能從電視上看到的地方，他們也能親自走一趟。

以最近一趟行程為例，旅遊復康巴士自潮州出發恆春半島，沿途走訪看海美術館、車城福安宮，並前往國立海洋生物博物館及四重溪溫泉公園，行程涵蓋多個景點，在彈性安排與貼心服務下，身障旅客在旅途中從容遊覽、自在互動，和一般遊客出遊沒什麼差別。

擔任旅遊復康巴士司機多年的葉佳璋分享，對他而言，開車只是基本功，更重要的是在旅途中隨時回應旅客需求。「有人想多拍照、有人偏好靜態行程，也有人臨時需要找無障礙廁所或用餐地點，我們都會一起想辦法調整。」他笑說，最有成就感的時刻，往往是在回程聽到旅客開始討論「下次要去哪裡」。

身障旅客賴孟華也深有所感，過去交通目的幾乎只剩復健與返家，直到能與朋友搭乘旅遊復康巴士出遊，才發現生活有了更多可能；另一位身障旅客王淑娟則表示，旅遊復康巴士讓出遊過程更為便利，不需為停車與接送問題煩惱，也減輕家人的負擔，讓朋友之間的相約變得更加輕鬆。

社會處說明，旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前 3 個月至 3 天前提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，只要車輛可到達的旅遊景點或場所皆可規畫。

旅遊復康巴士採里程與時間計價，每名身心障礙者每公里加收 5 元，車輛出勤每小時酌收 50 元出車費，陪同搭乘者每人加收 100 元。多名身障者共乘可享 5 折優惠；若同時預約 2 輛旅遊復康巴士，且每輛皆有身障者搭乘，僅收取 1 輛車之出車費，其餘費用仍依實際搭乘狀況計費。

目前屏東縣內有 3 輛旅遊復康巴士，近年露營、戶外活動風氣興盛，社會處也自今(114)年起新增1輛無障礙露營拖車，未來可以串聯更多無障礙友善景點與多元旅遊型態，讓身障者旅客也能輕鬆享受愉快的旅遊。