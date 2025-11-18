屏縣府正式推出「永續好屏友」官方LINE線上商城

屏東縣政府「永續好屏友」官方ＬＩＮＥ線上商城，十八日下午由屏東縣長周春米（第二排右四）及客委會主委古秀妃（第二排左三）共同宣佈正式上線。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府十八日下午在竹田鄉德旅店舉行記者會，宣佈正式推出「永續好屏友」官方LINE線上商城，該商城結合屏東在地特色品牌、永續理念與新型態數位通路，打造一條讓青年品牌更容易被看見的全新數商通路，邀請民眾以日常消費支持青年創業者，也象徵屏東在青創扶植、品牌升級與數位轉型上的重要理程碑。

「永續好屏友」LINE線上商城是由客家委員會協助建立，因此該記者會周春米也特別邀請客委會主委古秀妃及LINE台灣執行長陳立人到場，共同宣佈屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城正式成立。

周春米表示，縣府協助並陪伴創業青年，自２０２４年起推動「ＢＳＰＴ極屏計畫」，以永續作為核心精神，協助青年從品牌定位、視覺設計到行銷策略全面升級；而屏東的創業青年也用地方食材講故事、用友善土地理念做產品、用品牌精神實踐對家鄉的承諾，令人感動。

「永續好屏友」官方LINE線上商城，共有二十個屏東創業青年品牌好物，即日起開始販售，而「永續好屏」、「午後時光禮盒」亦同步上線。

周春米邀請大家以實際行動支持青年的永續理念，她希望借重LINE禮物便捷的送禮功能與廣大的使用族群，讓屏東青年品牌能被更多人看見、被更多人喜愛，也讓「屏東的好物」成為全台的好禮。