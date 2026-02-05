屏縣府與扶輪社共啟恆春半島 AI機器人教育領航計畫

屏東縣政府與屏東溫馨扶輪社昨（五）日，共同啟動「恆春半島AI機器人程式設計種子教師培訓計畫」，透過扶輪基金會全球獎助金挹注，投入逾二百五十一萬元的軟硬體資源，正式為恆春半島注入強大的數位轉型動能，讓偏鄉學子也能站在AI時代的最前線。

縣府表示，本次計畫範圍橫跨車城、滿洲、恆春、獅子、枋山、牡丹等恆春半島六鄉鎮，共計支持二十三所國中小學，不僅採購頂尖的「AI射擊、相撲、搬運」三合一智慧機器人及3D印表機，更邀請國立台東大學資管系專業團隊進駐，為二十九位種子教師提供長達三十九小時的深度賦能培訓，確保科技種子在校園深耕發芽。教育處副處長吳佩珊表示，這不僅是資源的移交，更是「政府機關、社會公益社團、高等教育單位」三方跨域協作的里程碑。

另外，縣府預計於今年六月間盛大舉辦「屏東縣AI智慧機器人競技大賽」，透過實戰競技，讓孩子們在AI射擊與智慧搬運的過程中，磨練問題解決與團隊協作能力，將科技教育轉化為有趣的實踐舞台。