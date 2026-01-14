屏縣府與泰國10家旅行業簽署合作備忘錄 打造觀光合作基礎

屏東縣府與泰國十家旅行業者簽署旅遊合作備忘錄。

屏東縣府十四日與泰國十家出境大型旅行業者，簽署旅遊合作備忘錄，深化台泰觀光通路對接，打造永續合作的夥伴基礎。

屏東縣府交通旅遊處於十一日至十五日跨海泰國曼谷舉辦觀光推廣活動，邀請臺灣駐泰代表藍夏禮大使及泰國百位旅行業者到場參與。

這趟重要任務的簽署旅遊合作備忘錄，十四日正式進行，共與十家泰國代表旅行社完成簽署，接著展開觀光推廣活動。

屏東縣府展示這次活動專屬多語行銷素材及文宣品，更規劃與業者互動活動，將屏東特色潮州燒冷冰帶到現場，透過深度交流，建立穩定且長期的合作關係，期盼藉由與泰國旅遊同業的直接對話，讓屏東行程不只是「台灣選項之一」，而是成為泰國旅客「指定前往」的深度目的地。

屏東縣府也帶領觀光業者拜會泰國出境旅遊協會與線上旅遊服務公司，縣府團隊以「一口山．一口海」為觀光品牌介紹主軸；泰國當地業者表示，十分樂見與台灣地區深化交流，尤其屏東擁有具在地文化溫度的節慶活動與生態旅遊景點，對泰國旅客而言具高度吸引力，

縣府同時正式邀請泰國旅遊同業、網紅於後續來台進行踩線考察，實地走訪屏東最具代表性的山海遊程、特色聚落與美食產地，親身感受屏東的魅力，並將第一手體驗轉化為更符合泰國市場需求的旅遊產品，推廣給更多曼谷及泰國各地旅客，並期盼未來能與泰國更多旅遊夥伴攜手合作，共同開創兩地觀光新局。