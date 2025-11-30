屏縣府表揚績優工 年紀最長81歲獲頒金質獎

屏東這位81歲志工蔡潘月英，30年前因為兒子鼓勵，她走出家庭，在許多縣府單位與基金會當志工，丈夫受到她歡喜當志工影響，兩人都一起手牽手去付出，蔡潘月英今年也得到屏東縣府志工金質獎的肯定！

志工 蔡潘月英：「像這場所，社會處都叫我們，來幫忙引導座位，換到我被引導，感覺不一樣。」

「她是金質獎中，最高年齡81歲。」

拿下屏東縣志工金質獎的蔡潘月英，迷人笑容，是她的招牌。

「你這樣很好，好感動。」

粉絲圍繞，她身邊的丈夫蔡增逸，更是鐵粉。

廣告 廣告

志工 蔡潘月英：「一人頒獎兩人歡喜。」

縣政府志工蔡潘月英，在30年前兒子鼓勵下就投入服務，身為台鐵司機員的丈夫，也被她熱情影響休假就當志工。

蔡潘月英的丈夫 蔡增逸：「我1997年開始，做到現在，現在還在做(志工)。」

志工｜ 蔡潘月英：「(你們兩人都這樣手牽手來做志工嗎)，對，但他都跑在先，跑得比我快，剛開始(做志工)還要挖混凝土，以前的志工比較累，要搬桌椅，出來有做到工作，就很歡喜。」

牽手當志工的老夫妻，把握付出的每一天，即使年歲增大駝背了，也不阻礙真誠付出！

更多 大愛新聞 報導：

京都食堂愛心餐 青年志工共造福

早安慈濟情│尼泊爾希望菇坊 學習種菇改善生計

