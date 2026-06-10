屏縣府表揚15名模範公務人員 周春米肯定為縣政付出

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屏東縣長周春米（右三）表揚模範公務人員。

▲屏東縣長周春米（右三）表揚模範公務人員。

屏東縣府十日表揚一一五年模範公務人員，縣長周春米期勉所有同仁都能在各自的工作崗位上努力不懈，共同為縣政打拚，樹立公務優良典範，讓屏東這座希望城市發光發亮。

周春米表示，屏東縣政府每年舉辦模範公務人員選拔，必須經過嚴格的遴薦、評選程序，獲選的十五位模範公務人員能在屏縣七千多名公務人員中脫穎而出，代表個人工作表現備受肯定；獲選的模範公務人員除頒給獎座及獎金新台幣一萬元，並給予公假五日作為嘉勉。

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縣府說，今年屏東縣模範公務人員當選名單，分別為地政處科長葉俞亨、傳播處科長李傳昇、人事處專員呂怡錚、民政處科長簡茂峰、城鄉處技士吳東茂、行政暨研考處分析師林穎聰、交旅處專員陳靜蘭、社會處副處長徐紫雲、交旅處專員林錦葳。

環保局科長賴億文、警察局交通隊長謝志鴻、消防局安檢小組隊員謝榮斌、傳播處科長林佳燕、長照處科員王統琳、文化處約聘人員林織如等十五人；其中，王統琳及葉俞亨兩人，並獲推薦參加今年度行政院模範公務人員選拔，展現屏縣公務團隊的卓越品質。