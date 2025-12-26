屏縣府調整職務 琉球國中校長靜待調查

監察院日前糾舉琉球國中校長蘇傳桔，對代理教師過勞猝死未善盡保護義務等原因不適任，地方傳出施壓連署留任事件！目前屏東縣府已將蘇傳桔調整職務，派員代理校長職務，一切靜待審議會決議結果。

監察院二十二日公告糾舉案文提及，蘇傳桔身為琉球國中校長，對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。被糾舉人有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職必要。

屏東縣教育產業工會指出，近日接獲多名琉球鄉民反映，蘇傳桔近期頻繁接觸地方人士及學生家長，要求協助連署或表態支持其留任，已對地方民眾與家長造成明顯困擾與心理壓力。

工會表示，琉球鄉民透過不同管道反映，因顧慮孩子在校受教權益，或擔心在地方遭受不利影響，面對校長身分形成權力不對等關係，難以拒絕相關要求，造成實質壓迫感受，呼籲屏東縣府應正視監察院糾舉報告明確意旨，儘速將蘇傳桔調離現職。

蘇傳桔說，連署為家長會長所發起，認同者才簽名、並非強迫性；黃姓家長會長也表示，發起連署為自主行為，因為許多家長希望校長可以留下來，目前連署家長委員有二十多人，他認可校長細心教學態度。至於，屏東縣府的態度，則依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定，已組成調查小組進行調查，並召開校長事件審議會審議調查報告，將依審議決議處以行政處分；同時為確保調查過程的公正性，將蘇傳桔調整職務，另派員代理校長職務。