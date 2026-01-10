屏縣建3區守護網 阻詐近2億

屏東縣首創警察局與地政士公會結盟，強化預防不動產詐騙，由警察局長甘炎民（左一）與屏東縣地政士公會理事長江如英（右一）代表，在屏東縣長周春米（左二）、屏東地檢署檢察長陳盈錦（右二）見證。（羅琦文攝）

屏東縣政府警察局10日舉辦「110跨域守護網」，推動「警勤區、校區、社區」3區共構防詐防暴行動。警察局表示，屏警在民國114年成功攔阻守住民眾財產高達1億9136萬元，並首創由警察局與地政士公會結盟，預防日益興盛的不動產詐騙案。

活動結合屏東地檢署、犯罪被害人保護協會屏東分會、地政士公會、美金幼兒園師生及社區代表共同參與，以「防詐騙、兒虐、老虐、家暴、性侵」等重要通報議題，結合查找詐欺潛在被害人、婦幼與少年安全保護等面向，扣合「打詐掃碼一點通」，民眾掃碼即可啟動守護機制，即刻串聯司法與警政資源。

廣告 廣告

警察局表示，屏東縣114年打詐成果，詐欺案件受理數與財損金額雙雙下降，破獲詐欺案件2903件，較113年成長97％，查扣不法所得達7120萬元，並透過已查獲的詐騙車手情資，結合刑事局通報機制主動介入，在民眾尚未察覺受害前即時攔阻，落實「預防勝於補救、主動守護」，成功查找161名潛在被害人。

屏東縣警察局長甘炎民指出，警方針對不動產詐騙案，查獲14名犯嫌，涉案金額近5000萬，查扣現金150萬餘元、不動產2筆及汽車4輛。屏東縣首創由警察局與地政士公會結盟，透過公會自律與即時通報機制，一發現疑似詐騙即報警處理，加強不動產詐騙及高齡族群財產安全宣導，全面提升防詐與查緝效能。

縣長周春米表示，詐騙手法層出不窮，除了騙錢，現在更進一步騙土地、騙車子，面對詐騙與各類暴力犯罪，唯有司法、警政與民間團體攜手合作，結合犯保協會的關懷陪伴、地政士公會的專業提醒，並由校園與社區端共同參與，遇有可疑情事即時通報警方，才能形成真正的防護網。