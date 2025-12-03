屏縣捐發票換月曆 8日開跑

迎接新的一年到來，屏東縣府財稅局將於八日舉辦捐發票送月曆活動，歡迎民眾兌換。

屏東縣府財稅局表示，這項捐發票送一一五年月曆活動，當天上午九時三十分至十一時三十分、下午二時至四時，在總局及潮州、東港、恆春等三分局展開。

財稅局說，活動期間，民眾只要捐贈一一四年十一至十二月的雲端發票五張或紙本十張，可兌換「一一五年水果月曆」一份；捐贈雲端發票兩張或紙本五張，可兌換精美三角桌曆一份。

每張發票最低消費金額應達十五元以上，數量有限，一人限各換兩份，換完為止，歡迎民眾前往兌換，財稅局也提醒民眾，所兌換之宣導品，不可轉售。