屏縣推出年度形象影片 「走進屏東，成為1%的旅人」
記者毛莉／屏東報導
屏東縣政府最新推出年度形象影片「走進屏東，成為1%的旅人」，以「深度旅遊」為核心，邀請旅遊達人工頭堅與人氣藝人蔡瑞雪攜手走訪屏東，以資深熟年、年輕清新二種不同視角詮釋在屏東「1%旅人」的獨特旅行。
「慢，帶來的貼心、細膩、精緻與溫柔，正是屏東觀光的最大優勢。」縣長周春米表示，縣府過去推出的「屏東多向度」等形象影片，屢獲國際大獎肯定，這次形象影片則傳達慢下來「細細品嚐」的韻味，「或許只有1%的選擇，更能讓旅程真正走進心裡」。
縣府傳播暨國際事務處指出，這支新形象影片將概念深化為「#屏東感性」，以「1%的旅行選擇」為主題，將屏東的「慢、深、人情味」轉化為地方美學，探索日常生活中微小的「1%」確幸，在屏東重新找回旅行的意義。
影片拍攝橫跨屏東的山、海與聚落，從屏北的勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東書院、霧台岩板巷、台灣原住民族文化園區、六堆客家文化園區，到屏中地區的王船文化館、鹽琉線船運服務中心、東隆宮、枋寮藍皮意象館、春日鄉老七佳部落，再到恆春半島的車城福安宮、看海美術館、四重溪溫泉、恆春古城、恆春文化中心民謠館、鵝鑾鼻星空等，經由自然光影、真實人情與生活片段，展現屏東的溫度與感性。
工頭堅在片中說道：「我走過很多地方，但真正能讓人停下來的，只有那少數的1%。」；蔡瑞雪也分享：「來到這裡，才知道『慢』，是一種選擇。」
傳播暨國際事務處表示，期待藉由影片帶領大家愛上「慢旅行」與「深度體驗」，屏東不只是旅程中的過站，而是值得駐足、深入探索的心靈之地，邀請民眾一起「走進屏東，成為1%的旅人」。
