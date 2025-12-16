屏縣推未滿一歲嬰幼兒營養補助

屏東縣府昨（十六）日宣佈推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助」社福政策，每名寶寶最高可領兩萬四千元，預計每年約有四千名嬰幼兒受惠，並自明年起開放申請。

屏東縣長周春米表示，凡一一四年一月後出生、首次設籍屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍滿一年者，可申請每月兩千元、連續十二個月的營養補助，共計兩萬四千元。

周春米說，為讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整的支持，縣府貼心規劃「育兒三部曲」，包括提供孕媽咪價值六千元的好孕車券；開放第一胎即可申請、價值兩萬元的月嫂服務，以及即將登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助。

廣告 廣告

周春米強調，縣府除推出「育兒三部曲」外，一一四年起，將第二名新生兒調升至三萬元的生育津貼加碼，成為全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市。

社會處提醒，一一四年出生嬰幼兒可溯及申請補助，舉例若嬰幼兒於一一四年五月出生，一一五年一月開放申請時，將優先補發一一四年五月至十二月的補助金，共計一萬六千元，並自明年一月起改為按月發給，申請期限須於明年底前完成，補助期間最高以十二個月為限。

縣府指出，「未滿一歲嬰幼兒營養補助」服務，於明年一月一日起正式受理申請，民眾只需透過「屏東縣便民服務平台」線上申請並上傳身分證、戶籍資料與郵局帳戶封面；另外，一一五年以後出生者則需在滿一歲前申請，逾期不予受理，詳情可洽詢社會處婦幼科。