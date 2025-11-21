屏縣推社區心理衛生中心 籲民眾善用專業諮商協助

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天(11月21日)是「諮商心理師節」，源自《心理師法》2003年11月21日公布施行，象徵台灣心理健康專業邁向制度化的重要里程碑；屏東縣政府衛生局也呼籲，民眾在壓力過大、情緒難以承受時，可主動尋求心理諮商協助。

32歲阿梅(化名)懷孕33週，多年來飽受慢性疾病折磨，身心逐漸疲憊，面對即將到來的角色轉變，她開始懷疑自己是否有能力成為好母親、好伴侶，長期壓力與自責讓情緒愈加低落，甚至出現自傷行為。所幸在家人陪伴下，她鼓起勇氣踏入心理諮商室，為自己尋求新的力量。

諮商初期，諮商心理師以同理且穩定的陪伴支持阿梅，並透過認知行為治療協助她學習辨識負向思考，逐步從無助與自我否定中走出來，重新建立自我價值。隨著心理療程推進，她開始肯定自己的努力，並願意與家人分享需求、調整生活步調。如今她的情緒逐漸穩定，也重新點燃迎接新生命的勇氣與期待。

屏東縣政府衛生局長張秀君表示，心理諮商是一種友善且專業的陪伴，不僅能協助認識自我、整理情緒，更是培養心理韌性的寶貴資源。屏縣建置內埔、潮州及車城三處社區心理衛生中心及33鄉鎮市衛生所，提供心理諮商、壓力調適課程、情緒支援等多元服務。當壓力過大、情緒難以承受時，不需要獨自面對；可撥打「1925」(依舊愛我)安心專線，或透過心理諮商預約系統預約。

