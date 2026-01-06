屏縣攜手慈善團體 春節前夕送暖7545戶現金物資

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府今年攜手民間慈善團體，預計在春節前夕送暖全縣7545戶低收入家庭，包含發放每戶1000元，及米、醬油或棉被等物資。縣府並宣布今年1月起，社福補助開放線上申請。

屏東縣政府今天舉辦「115年春節送暖歲末關懷」活動，屏東縣長周春米感謝多年支持春節送暖行動夥伴，為屏東注入穩定而溫暖的社會支持力量；今年送暖行動將在春節前夕關懷屏東7545戶低收入家庭。

周春米會中表示，屏東縣春節送暖活動已持續推動14年，今年在67個民間單位齊心投入下，整合物資並搭配農糧署穩定糧源，確保於農曆年前送達全縣低收入戶家庭，讓大家在歲末寒冬中感受到社會的支持與祝福。

廣告 廣告

周春米提及，今年1月起，正式開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，民眾可透過網路完成申辦，突破交通與時間限制，讓身障者、行動不便者及偏鄉居民不再因距離而影響權益。

另外，縣府說明，配合行政院擴大照顧弱勢政策，也將從民國115年1月至116年1月止，推動為期13個月的「關懷弱勢加發生活補助」措施。（編輯：黃名璽）1150106