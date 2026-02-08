屏縣攜手民間善心資源歲末送暖 周佳琪與劉美淑發送紅包

屏東市長周佳琪、社會處長劉美淑偕同屏東慈鳳宮董事長陳沈碧蓮（由左至右），共同發放紅包關懷弱勢家庭。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東市公所與屏東縣政府攜手舉辦的「春節送暖．歲末關懷活動」八日展開，市長周佳琪與社會處長劉美淑一同到場發送紅包，讓弱勢家戶感受社會溫暖與祝福。

屏東市長周佳琪前往屏東市聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮、都城隍廟三地舉行紅包發送儀式；三大宮廟合力挹注資金，讓這項活動更具規模，結合民間慈善資源，在農曆春節前夕將這股慈善能量傳遞到屏東市每戶低收家戶的手中。

今年除了禮金以外，屏東市公所也贈送每戶「佳幸福禮包」，希望「馬上屏安」紅包袋及「馬上抱富」的一元復始小卡，能為大家帶來新年的好運勢，讓社會的溫暖與關懷能關照到各個地方。

周佳琪指出，「春節送暖．歲末關懷活動」已連續舉辦十四年，活動不僅提供實質幫助，更傳遞了地方的愛與溫情。在發送紅包的同時，也呼籲更多民間慈善單位、企業及個人投入力量，鼓勵大家

以愛心行動共同回饋社會，透過拋磚引玉的方式，集結各界的資源與能量，將屏東市打造成一個充滿關懷與溫暖的宜居城市。

縣府社會處表示，今年最終場於屏東市、九如鄉及里港鄉同步舉行，處長劉美淑率領團隊出席，偕同屏東慈鳳宮董事長陳沈碧蓮、屏東玉皇宮主委陳懿惠及屏東都城隍廟主委王家銘，共同接力送暖。

社會處指出，屏東市發放約一千二百九十九戶低收入戶家庭紅包壓歲錢，全縣三十三鄉鎮市，則累計送達近七千五百四十五戶低收入戶家庭，發放現金紅包約七百五十四萬元，並提供市值約三百七十七萬元的生活物資。