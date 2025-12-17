屏縣新埤鄉大成國小 榮獲教育部藝術教育貢獻獎績優學校獎

屏東縣新埤鄉大成國小轉型為全臺第一所藝術實驗小學後，榮獲教育部藝術教育貢獻獎國小組績優學校獎。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

面對少子化與人口外移的衝擊，屏東縣新埤鄉大成國小從僅有二十七名學生的偏鄉小校出發，勇敢轉型為全臺第一所藝術實驗小學，走出一條以藝術翻轉教育現場的創新之路，榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」績優學校獎（國小組）；縣府教育處表示，獲獎不僅是對該校的肯定，更激勵全縣教育夥伴持續投入藝術教育。

新埤鄉大成國小以「身體為核心、藝術為方法、土地為教室」，將舞蹈、視覺藝術、環境走讀與公共美學融入日常課程，讓天地與四季成為孩子最真實的學習場域；透過長期串聯社區與跨域專業資源，諸如重大慶典、藝術營隊與共學行動，引動全村共辦教育。一一三年更主辦全臺首度由國小策劃的跨國大地藝術節，成功連結國內外藝術家與教育夥伴，讓偏鄉校園成為國際交流的舞台。

新埤鄉大成藝術實驗國小，曾於一一三年舉辦全臺首度由國小策劃的跨國大地藝術節，成功的讓偏鄉校園成為國際交流的舞台。（記者鄭伯勝翻攝）

大成國小表示，藝術不再只是課堂中的一門學科，而是走進生活、走進村落、走進孩子的心中。學校致力培養具感知力、探索力、社群力、跨域力與創造力的「生活藝術家」，讓孩子能以藝術回應世界，也讓每位孩子都能在藝術與美感中找到自信，從校園出發向世界連結。

縣府教育處表示，大成國小此次獲獎，實乃教育部對屏東縣藝術教育推動的肯定，期盼藉由此次榮耀，激勵全縣教育夥伴共同努力，持續深化屏縣藝術教育推展，讓藝術成為孩子生命中最溫暖且持久的力量。