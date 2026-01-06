屏縣春節送暖活動溫馨啟動 115年起社福補助可線上申請
為讓弱勢家戶安心迎接農曆新年，屏東縣政府6日在縣府大禮堂舉辦「115年春節送暖歲末關懷」活動，集結公私部門力量傳遞溫暖，縣長周春米頒發感謝狀予今年捐助的各界善心人士及單位，並表示今年共攜手67個民間慈善團體，預計於春節前夕關懷全縣7,545戶低收入家庭，共募集現金紅包754萬元、等值生活物資377萬元，並結合農糧署提供約84公噸糧食，將愛心送進屏東33鄉鎮市每一個需要的角落。
活動中，周縣長也特別感謝多年來長期支持春節送暖行動的夥伴，包括屏東都城隍廟、永揚消防安全設備股份有限公司董事長張來川、社團法人屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣同心聯誼慈善會、慧光得亞利企業社及劉宏輝大德，攜手縣府關懷弱勢長達10年，為屏東注入穩定而溫暖的社會支持力量。
縣長周春米表示，屏東縣春節送暖活動已持續推動14年，縣府長期整合企業、公益團體與社會善心資源，讓資源能更精準回應弱勢家庭的實際需求，今年在67個民間單位齊心投入下，整合超過千萬元的現金與物資資源，並搭配農糧署穩定糧源，確保於農曆年前送達全縣低收入戶家庭，讓大家在歲末寒冬中感受到社會的支持與祝福。
周縣長同時宣布兩項重要社福政策，自115年1月起，屏東縣正式開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼，民眾可透過網路完成申辦，突破交通與時間限制，讓身障者、行動不便者及偏鄉居民不再因距離而影響權益，真正落實「用網路取代馬路」的精神，讓社福申請可以更親民、更便利。
另外，配合行政院擴大照顧弱勢政策，自115年1月至116年1月止，將推動為期13個月的「關懷弱勢加發生活補助」措施。凡具低收入戶資格者，每人每月可加發1,000元；中低收入戶每人每月加發750元；領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒少緊急生活扶助及特殊境遇家庭補助者，每人每月加發500元。符合資格者無須另行申請，115年1月份的加發補助將於1月下旬主動撥入郵局帳戶，存摺備註「行政院發」，後續款項原則上於每月10日前入帳。
活動現場也分享溫馨見證，就讀暨南大學東南亞學系二年級的潘崕紋同學，為越南新二代，自113學年度起參與屏東縣聯合助學脫貧自立方案。她表示，家中為低收入戶，縣府提供的助學金有效減輕家庭經濟負擔，讓她能無後顧之憂完成大學學業，十分感謝縣政府在關鍵時刻伸出援手。
