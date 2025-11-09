屏縣未戴安全帽與闖紅燈傷亡數多，警方10日起啟動違規取締專案。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣統計今年至十月止，闖紅燈及未戴安全帽的交通事故案件高達數百件，均造成嚴重傷亡；屏東縣警察局十日起啟動違規取締專案，鎖定事故風險高、違規態樣嚴重的行為加強執法。

根據統計，今年一至十月止，屏東縣共發生闖紅燈交通事故四百九十七件，造成八人死亡、四百八十九人受傷；另未戴安全帽交通事故計發生七百六十八件，造成九人死亡、七百五十九人受傷，整體顯示雖事故件數略有下降，但死亡人數仍未明顯改善，顯示違規行為仍對生命安全構成嚴重威脅。

縣警局表示，專案期間除加強路口設置科技執法設備運作效能，並由巡邏警力於事故熱區強化違規取締外，亦同步推動「有溫度」交通安全宣導，結合社區、學校及交通志工團體力量，深入民眾生活場域進行教育，透過模擬情境互動與案例說明，引導民眾思考遵法與守護自身安全之必要。

縣警局強調，交通安全政策不在於「罰」，更須以情境管理為核心，將民眾實際用路風險納入考量，推動精準執法與溫度宣導相輔並行，讓民眾真正「有感」，進而養成守法習慣，建立共感的交通安全文化。