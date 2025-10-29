屏縣未滿1歲嬰幼兒 每月可領2000元

屏東縣長周春米（左）29日在議會施政總報告時祭出育兒新政，宣布明年1月起將推動「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」。（謝佳潾攝）

屏東縣長周春米29日在議會施政總報告時祭出育兒新政，宣布明年1月起將推動「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡今年1月起出生的嬰幼兒、且父或母設籍並實際居住屏東縣滿1年，每月可領2000元，每人最高可獲2萬4000元補助。

周春米昨日在屏東縣議會進行施政總報告，除以全齡照顧、城市進化、產業升級、文化觀光、屏東韌性等5大面向，展現成果與未來願景外，同時祭出育兒新政，她說，明年1月1日起，屏東縣將正式實施「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」。

周春米指出，中央將於明年1月起將每胎生育補助提高至10萬元，而屏縣府為持續強化家庭支持、減輕民眾育兒負擔，決定再加碼提供每月2000元的幼兒營養補助金，凡今年1月起出生的嬰幼兒、且父或母設籍並實際居住屏東縣滿1年即可領取，最多為期12個月、最高可領取2萬4000元。

原先考慮要發放奶粉券，但考量程序較繁瑣且耗時，所以後來決定直接發現金，且為讓新政策能更全面性、照顧更多人，特別回溯到今年出生的嬰幼兒也可以領，待明年政策上路後，補助金會按月匯入家長帳戶，期望以實際行動守護嬰幼兒健康，讓新手爸媽更安心。

據縣府統計，2015年屏東縣新生兒人數5266人，隨後逐年遞減，至2022年僅剩3746人，但從2023年起至今，新生兒人數有逐年增加趨勢，去年新生兒數有4414人。

縣府社會處表示，在各項生育補助津貼、母嬰照護以及公共托育中心增設等政策下，屏東生育率有回溫，目前針對「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」共編列9800萬元，之後將再視生育率狀況進行調整。

對此項育兒新政，縣議員梁育慈肯定道，周春米自上任以來不斷針對育兒福利政策擴大及加碼補助，不僅鼓勵年輕人敢生，也展現縣府陪伴一起養的決心，這次特別針對幼兒營養提供貼心津貼，相信能有效減輕家長負擔。