屏縣未滿1歲童 享營養補助金

▲屏縣長周春米宣佈，明年起推動未滿一歲嬰幼兒營養補助金」政策。（記者陳真攝）

屏東縣長周春米昨（二十九）日宣佈，明年一月起推動「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每名嬰幼兒最高可獲得兩萬四千元補助，象徵屏東全齡照顧政策再升級。

周春米昨日在縣議會進行施政總報告表示，縣府近年積極推動「全齡照顧」政策，從長輩福利、母嬰照護到公共建設，全面打造友善城市。一一四年不僅將敬老、博愛卡點數翻倍至一千點，並推動生育津貼首胎補助兩萬元、第二名以上新生兒補助提高至三萬元。

縣府同時延續孕婦產檢交通補助、廣設公共托育中心，以及全縣幼兒專責醫師佈建率達百分之百，成為婦女從孕期、育嬰到托育的最佳後盾。

周春米指出，中央為持續強化家庭支持、減輕育兒負擔，明年一月一日起，將加碼每胎生育補助提高至十萬元；屏東縣府同步推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，凡是自一一四年一月起出生的嬰幼兒、且父或母設籍、並實際居住屏東滿一年，每月可領取兩千元營養補助金，為期十二個月，縣府已編列九千八百萬元預算，期望以實際行動守護嬰幼兒健康，讓新手爸媽更安心。