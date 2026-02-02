屏縣東港鎮長選戰 恐前後任對決

屏東縣東港鎮長黃禎祥尋求連任。（本報資料照片）

屏東縣東港鎮前鎮長徐志雄近期勤走基層，地方多認為他很可能回鍋參選鎮長。（本報資料照片）

東港鎮位居屏東縣三大鎮之一，地方派系影響力往往大於政黨。現任鎮長黃禎祥4年前選舉以無黨籍身分，爆冷門擊敗民進黨提名且具資深漁會背景的對手林漢丑，今年尋求連任，並將繼續以無黨籍參選。民進黨籍前鎮長徐志雄近期勤走基層，且不斷爭取漁會派支持，雖尚未明確表態，但動作頻頻引發地方關注，地方評估年底鎮長選舉可能上演前後任鎮長之戰。

地方人士指出，東港鎮約4.6萬人口，地方派系林立，除了漁會系統，國民黨立委蘇清泉、民進黨立委莊瑞雄各有勢力，也是屏東縣議會議長周典論選區所在地之一，有穩固支持者。在不同選舉層級，各派系時而短暫結合、時而各自為政，因此鎮長候選人多以無黨籍參選，以期吸收更多票源。

地方人士指出，東港鎮長選戰相當特別，原本私交不錯的2個人，在模糊空間下，可能跨黨派相互支持，一旦掛上黨徽參選，反而失去模糊空間，背上許多包袱，因此地方派系影響力往往凌駕政黨。

黃禎祥曾任莊瑞雄助理，被視為綠營人馬，但4年前以無黨籍身分參選，大勝民進黨提名、曾連任4屆東港區漁會總幹事的林漢丑7000多票。今年鎮長選戰，民進黨屏東縣黨部已進入領表程序，但黃禎祥明確表示，仍將以無黨籍參選，並未領表。

除黃禎祥外，許多派系也紛紛徵詢可能出馬潛在人選，但均未明確表態。漁會派在本屆選戰失利後態度轉趨保守，目前雖無人表態參選，但前鎮長徐志雄近來頻繁現身基層活動場合，並極力爭取漁會支持，回鍋再戰的傳聞甚囂塵上；徐曾任3屆鎮代、2屆鎮長，政績受肯定，若決定參選，對上當過2屆鎮代、尋求鎮長連任的黃禎祥，2人經歷相當且同屬綠營，將是一場前後任鎮長的龍爭虎鬥。