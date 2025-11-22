屏縣某國中老師陳屍家中！同事嘆：他工作壓力大
屏東縣某國中近日發生一起悲劇，一名社會科老師疑因長期情緒困擾及工作壓力過大，儘管校方曾協助調整其職務，怎料卻於近日被發現陳屍家中，不幸身亡。校方同事表示，案發前一天已察覺該老師承受心理壓力，但還是無法避免憾事發生，令許多同事深感哀痛與不捨。
根據《聯合報》報導，該名老師未婚，與父母同住。校方同事指出，這名老師鮮少談及個人私事，但對棒球與馬拉松頗有研究，不僅熟知國內外職棒球員及其事蹟，還曾遠赴國外參加馬拉松賽，足以展現他對運動的熱愛。
在校服務期間，這名老師不僅擔任社會科老師，還曾兼任兩個組別的組長，但因工作壓力太大，造成他的身心靈都產生不少負荷。校方曾在今年試圖調整他的職務，試圖減少壓力，未料卻在19日左右，校方接獲該名老師父母的消息，才驚覺他已逝世，令許多同事都感到相當難過。教育局則表示，目前已接獲校方通報，將協助處理後續事宜。
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
