屏縣檢驗中心積極認證及量能建置，提升毒品防治效能。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣檢驗中心積極投入毒品檢驗認證與量能建置，為屏縣唯一通過衛福部依托咪酯類毒品及尿液檢驗認證的機構，具備專業檢測量能並完成一系列具高度專業門檻的認證程序，藉由強化科學鑑識基礎，提升毒品防治效能。

檢驗中心主任張菊香表示，近年新興毒品快速氾濫，其中「彩虹菸」已逐漸取代過往常見的毒咖啡包，成為主要流通品項。其產品多以鮮豔濾嘴與包裝吸引年輕族群，並以「吐出彩色煙霧」作為行銷噱頭，實際上所產生之煙霧效果雖與一般香菸無差異，卻可能暗藏毒品成分，對青少年健康構成潛在風險。

此外，俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，原為臨床使用的短效靜脈麻醉藥，主要用於插管時短暫抑制中樞神經，現卻遭不當濫用，常以摻入電子煙油方式吸食，對身心健康危害甚鉅。

張菊香說，毒品鑑識檢驗在司法正義與公共安全上扮演關鍵角色，透過實驗室精密分析，可對疑似毒品進行定性（確認種類）與定量（確認純度與重量）檢測，並出具具證據能力的科學鑑定報告。

另針對毒品緩起訴個案，臺灣屏東地方檢察署邀集醫療院所與檢驗中心合作，提供依托咪酯類戒癮成效的檢驗服務。檢驗中心除了與警察機關跨單位合作防範毒品流通外，亦持續擴充服務項目，強化毒品防制網絡，以守護縣民健康。