屏縣海豐濕地低碳健走闖關尋寶 周春米表揚永續社區與海洋志工

▲屏縣海豐濕地場域物種多樣性豐富，二級保育類水雉是稀有鳥類。

屏東縣政府六日在海豐濕地舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過四百位親子熱情參與；縣長周春米表揚海洋志工、低碳永續家園認證社區、環保小學堂社區等，感謝他

們長期投入環境守護。

周春米表示，萬年濕地群由海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地構成，面積約三十公頃，具備水質淨化、滯洪、棲地保育及環境教育等多重效益，場域物種多樣性豐富，該活動鼓勵更多家庭親近自然，讓永續理念向下扎根。

周春米指出，屏東縣積極推動海廢回收，連續五年得到海洋委員會海洋環境管理考核特優的殊榮，感謝志工、社區夥伴們長期投入環境守護與環境教育工作。

屏東縣三年來在環保局、各安檢所及海洋志工的努力下，海廢回收量已累積逾十四萬五千公斤。跑船四十多年的船長黃福全，今年攜回二百七十五袋的海洋廢棄物，連續二年獲得特優獎勵，他表示，在海上或港口撈起來的大多是寶特瓶，但在政府積極推廣下，海廢近年大幅減少。

環保局說，這次活動規劃十項主題尋寶闖關，傳遞低碳永續理念，並隱藏濕地寶寶等十個環保意象吉祥物及公仔，讓孩子從遊戲中認識資源回收與環境保護的意義。

環保局提及，萬年濕地群經行政院核定為重要濕地，海豐濕地更獲環境部認證為環教設施場域，除有二級保育類水雉等稀有鳥類，還有鳳頭潛鴨等候鳥，每年皆吸引許多生物繁衍與棲息，是屏東珍貴的生態寶庫。