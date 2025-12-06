屏縣海豐濕地健走尋寶趣登場 表揚社區與志工共築永續力量

屏東縣舉辦海豐濕地健走低碳尋寶趣活動，縣長周春米表揚社區與志工，共築永續 力量。（屏東縣政府環保局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府6日在海豐濕地舉辦「低碳健走尋寶趣」活動，吸引超過400位親子熱情參與，縣長周春米到場表揚海洋志工、低碳永續家園認證社區、環保小學堂社區等，感謝他們長期投入環境守護，期盼藉由活動讓民眾在輕鬆漫步之際，探索濕地環境，認識水質淨化、生態保育、滯洪調節及環境教育等多重功能，進一步提升對濕地與低碳永續概念的理解。

周春米表示，萬年濕地群由海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地構成，面積約30公頃，具備水質淨化、滯洪、棲地保育及環境教育等多重效益，場域物種多樣性豐富，有二級保育類水雉、彩鷸、黃鸝、黑鳶等稀有鳥類，藉由在此舉辦低碳健走與尋寶闖關活動，鼓勵更多家庭走出戶外、親近自然，在孩子心中種下守護環境的種子，讓永續理念向下扎根。

廣告 廣告

「地球只有一個！」周春米指出，屏東縣積極推動海廢回收，鼓勵漁民、潛水愛好者加入環保艦隊、潛海戰將，屏東縣也因此連續五年得到海洋委員會「海洋環境管理考核」特優的殊榮，感謝志工、社區夥伴們長期投入環境守護與環境教育工作，也盼每個人從生活中實踐環保，如廚餘減量，共同守護環境。

屏東縣自111年推動「海廢帶回、漁獲自肥」至今，在環保局、海巡署各安檢所及海洋志工的努力下，海廢回收量已累積超過14萬5000公斤。參與船長黃福全今年攜回275袋的海洋廢棄物，連續二年獲得特優獎勵，他表示，在海上、港口遇到垃圾就撈起來，大多是寶特瓶，就自己跑船40多年的經驗觀察，在政府積極推廣下，海廢在這幾年大幅減少。

環保局說，本次活動規劃10項主題尋寶闖關，以寓教於樂方式傳遞低碳永續理念。小朋友可透過水質檢測實作，認識溶氧、酸鹼值與生態健康的關係；也能在闖關過程中了解海洋廢棄物減量、淨零綠生活、綠能永續、節能節水及氣候變遷調適等環境議題，並學習辨識節能、省水與環保標章。

活動現場隱藏了10個環保意象吉祥物及公仔，包括以海豐濕地為意象的「濕地寶寶」，以及復刻國內第一代資源回收桶的「外星寶寶」系列角色，如專門回收寶特瓶的紅辣椒寶寶、負責紙類回收的藍博士等，不僅喚起家長兒時的環保記憶，也讓孩子從遊戲中認識資源回收與環境保護的意義。

環保局提及，萬年濕地群不僅於 113 年經行政院核定為重要濕地，海豐濕地更獲環境部認證為環境教育設施場域，除有稀有鳥類，還有高蹺鴴、白冠雞、小水鴨、鳳頭潛鴨、燕鴴等候鳥，每年皆吸引許多生物在此繁衍與棲息，是屏東珍貴的生態寶庫。