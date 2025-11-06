屏縣消防救災花蓮建功 中洲建設、和樂餐廳合贈救災勤務車

中洲建設董事長黃啟倫、和樂餐廳莊育棟贈送屏東縣消防局救災勤務車。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣消防局在花蓮救災建功，救出6歲小女童，中洲建設、和樂餐廳今天捐贈一部救災勤務車給消防局，表達對消防弟兄的支持和肯定。中洲建設董事長黃啟倫表示，萬事莫如救火急，除了需要消防車、救護車外，救災勤務車更是指揮、勘查的重要的工具，特別捐出救災勤務車，讓消防弟兄救災更方便。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，屏東縣消防局前往救災支援，救出6歲小女童，讓各界相當振奮感動，中洲建設董事長黃啟倫、和樂餐廳董事長莊育棟今天捐贈一部救災勤務車，由消防局長李彬正代表接受。

黃啟倫說，萬事莫如救火急，屏東縣消防兄弟在歷次救災中表現優異，而救災任務需要不同用途的車輛，負責指揮的救災勤務車也是重要的工具，因此他和莊育棟捐贈這台車給消防局，讓救災更加便利，也希望各企業都能一起來協助消防救災工作。

中洲建設董事長黃啟倫、和樂餐廳莊育棟今天捐贈救災勤務車。(記者葉永騫攝)

中洲建設董事長黃啟倫(右)、和樂餐廳莊育棟(左二)贈送救災勤務車，由消防局長李彬正代表接受。(記者葉永騫攝)

