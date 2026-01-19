屏縣消防節表揚大會 光復鄉獲救六歲女童現身感謝

屏東縣消防節表揚大會，屏東特搜大隊成功救出的六歲女童（後排左四），現身感謝救難人員的救命之恩。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府十九日舉行消防節表揚大會，去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，屏東特搜大隊成功救出受困超過一天的六歲小女孩，也現身感謝救難人員的辛勞，場面溫馨感人。

縣長周春米於會中表揚鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防、績優義消人員及績優災害防救團體，感謝長期對於消防工作的支持協助及無私奉獻，並特別感謝台灣能美防災公司捐贈兩千顆住警器；屏東縣去年火災件數，比前年減少五百八十件、大幅減少約百分之三十八點七。

周春米表示，消防局於前年十二月成立高級救護隊後，更有效的提升到院前患者存活率。去年一至十一月到院前死亡的急救存活率，較前年同期提升到百分之二十九點七，急救成功率及健康出院人數，雙雙突破消防局成立以來的歷史新高。

周春米強調，消防局目前已有無人機二十八台、救災機器人十二台及五台救災指揮平台車。去年採購各式消防救災車輛共十四輛，總預算超過一點六億元，同時積極購置各式搶救裝備器材，總預算超過兩億元，讓第一線消防人員於救災時安全無虞。

值得一提的是，去年九月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成光復鄉災情慘重，屏東縣特搜大隊趕赴援救，共救出六十四名受困民眾，其中，最令人振奮的，莫過於成功救出受困超過一天的六歲女童，小女孩也特地到場再次感謝消防局救難人員的辛勞，場面溫馨感人。