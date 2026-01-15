屏縣爭取一億九百萬元 升級自行車廊道

屏東紅線單車國道讓遊客騎乘自行車漫遊，打造安全騎乘環。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府持續升級縣內單車路網，規劃十條長程經典主線與十四條潛力路線，並向中央爭取六條優先建置計畫，總經費達一億九百萬元，將打造兼具生活、運動與旅遊功能的自行車友善城市。

縣府工務處表示，屏東縣自一０五年起陸續建置十條特色自行車路線，去年完成萬倉街廊道改造，並融入「貓洞」在地特色意象，近期舉辦特色市集活動，更成功活化公共空間，帶動夜市周邊人潮與經濟效益，成為城市新亮點。

工務處指出，今年規劃十條長程經典主線及十四條潛力路線，並向中央爭取六條優先建置案，包括屏東縣菸糖延伸（棕線）、黃線海岸藍帶（林邊、佳冬）、溯源萬年溪（紅支1）、橙線延伸（潮州段）、綠支二（泰武鄉）等自行車道建置工程，以及紅線單車國道沿線優化工程，總經費合計一億九百萬元。目前棕線與紅線工程已獲中央原則同意補助共四千二百二十四萬元，其餘建設工程正積極爭取中。

廣告 廣告

其中，紅線單車國道全長約四十六點四公里，以九如鄉為起點，一路向南延伸至林邊大鵬灣，利用南二高橋下空間，打造不受日曬雨淋影響的長距離安全騎乘環境，總經費三千萬元。