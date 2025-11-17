屏縣狂客音樂祭 11/22登場

屏東縣客家音樂盛典的「二○二五狂客音樂祭」，將於二十二、二十三日在內埔六堆紀念公園登場，有華麗卡司助陣，並有超過六十家品牌設攤，一展濃郁客家風情。

屏東縣府客家事務處表示，兩天活動中，首日由金曲歌后Ella陳嘉樺與邱淑蟬、金曲歌王羅文裕及許富凱、JHALL、張涵雅、Hotshock等跨界合作。

第二天則由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體，共同帶來最狂最精彩的客家音樂饗宴。

現場還有好客市集，包含可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業外，匯集特色美食與文創進駐，規模超過六十家品牌，搭配由西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

另外，現場高達六米的巨型裝置藝術，與主視覺入場牌樓以營造狂客音樂祭環境氛圍，將會是熱門的拍照打卡點，並有說客語送好禮與藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳Facebook、IG，即可限量免費體驗客家文創手作。

活動市集自下午四時開市、演唱會晚間六至九時開唱，皆為免費入場，詳細資訊請至屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。