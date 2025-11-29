屏縣王船文化館東港七角頭「崙仔頂角」特展登場

屏東縣長周春米（中）出席屏縣王船文化館東港七角頭「崙仔頂角」特展，特別攜童「過蓮花七星橋」。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣王船文化館二十九日起展出「七角頭系列特展（二）崙仔頂角-步步祈福運自轉」，首次完整呈現東港七角頭之一「崙仔頂角」從漁村聚落、環境遷移到鎮海宮信仰的歷史脈絡。

位於東港鎮的屏縣王船文化館自去年十二月正式啟用後，屏東縣政府與東港鎮七角頭共同合作，於二樓特展空間規劃「七角頭系列特展」，繼「頂頭角」特展後，由２０２７年丁未正科中，擔任「中軍府」職位的崙仔頂角接續展出。

縣長周春米出席開展儀式時表示，東港迎王的七角頭轎班肩負迎王爺、遶境等重責大任，更是世代傳承的在地文化，展現強烈的地方認同與凝聚力。王船文化館在「屏東迎王」民俗文化的保存與推廣上扮演重要角色，透過系列特展，可以讓更多人深入理解東港迎王文化的歷史脈絡及文化價值。

展覽入口以鎮海宮象徵「希望」的漁網藻井為開端，帶領觀眾走進最靠海角頭的生命故事，現場以拱門結構沉浸式重現「過蓮花七星橋」祭改儀式動線，讓觀眾隨著入龍喉、出虎口的體驗，理解儀式背後的民俗意義。

此外，集結鎮海宮多項珍貴文物，包括近六十年歷史的銅鐘、木雕王馬與馬伕、祭改使用的刑具爺器具、乩身龍裙袖兜，以及多組廟宇木雕，讓觀眾難得近距離欣賞。

文化處表示，展覽透過碑記、地圖與深度田野訪談，呈現崙仔頂角在海嘯遷村與鎮海宮火災後重建時，神明與信眾相互陪伴的歷程，也介紹鎮海宮如何以海洋意象融入廟宇建築，將漁村生活轉化為獨特的地方美學。信仰更延伸進庄民日常，從長期推動的環境與文化公益，到與時俱進推出的線上靈籤，皆展現廟宇陪伴地方前行的力量，

此特展展期至明年三月十五日止，歡迎民眾踴躍前往觀展，從地方美學、祭改儀式與生活信仰等面向，看見崙仔頂角與鎮海宮在變動中展現的韌性，也在故事與展品之間，感受「步步祈福、運自轉」的在地精神。