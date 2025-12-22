屏縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌 監察院通過糾舉指已不適任

針對監察院通過琉球國中校長蘇傳桔糾舉案，屏東縣府將依規定啟動不適任校長程序審議。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌，繼縣府10月認定霸凌案成立後，監察院今(22)日也公告通過糾舉案，認蘇有重大管理失當及違失，顯已不適任校長職務。教育處表示，將啟動不適任校長程序審議；屏縣教育產業工會則要求應依法、即時、妥適處理，不可拖延或流於形式。蘇傳桔低調表示，目前校務運作正常，將尊重縣府後續處理。

屏東縣立琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌，不但莊姓代理教師過勞猝死，還藉校務會議整肅出庭作證老師「阿邦」，阿邦經長時間蒐證後，向屏東縣政府提出職場霸凌調查申請，屏縣府安全及衛生防護委員會10月認定職場霸凌案成立，成為《公務人員考績法》增訂條文在今年10月27日三讀通過後，全台首起「校長職場霸凌成立」案例。

監察院本(12)月11日針對蘇傳桔糾舉案投票，結果5位審查委員全數通過成立，全案移送屏縣府依法處理，並於22日公告糾舉案文。監察院指出，蘇擔任琉球國中校長期間，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死，未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人，有不當施壓，構成職場霸凌。確有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職之必要。

屏縣府教育處今日表示，有關琉球國中校長蘇傳桔經監察院糾舉，認有管理失當一事，將依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組進行調查，並後續召開校長事件審議會審議調查報告，縣府將依審議決議處以相關行政處分。

屏東縣教育產業工會喊話，縣府認定蘇傳桔職場霸凌案成立，監察院也通過糾舉案，縣府應依法、即時、妥適處理，切勿流於形式或拖延，以回應社會對教育治理責任的期待。同時也應同步檢視該案所揭露的制度問題，包括代理教師工時管理、職業安全衛生、校長權責監督及申訴保護機制，避免未來再有類似事件發生。

