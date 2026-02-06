屏縣瑪家鄉申請國際慢城認證 進行啟動儀式

瑪家鄉長羅清仁（右四）等人進行瑪家鄉申請國際慢城認證啟動儀式，獲得苗栗縣三義鄉長呂明忠（右五）及南庄鄉長羅春蓮的全力相挺。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣瑪家鄉積極推動國際慢城認證，經數年來的籌備工作，瑪家鄉長羅清仁也率團隊遠赴韓國現地查訪及參與世界慢城年會及論壇，學習營造宜居的慢城經營理念，幾經評估後決心於２０２６年正式提出申請國際慢城認證，並於六日在台灣原住民族文化園區以「慢城．漫程．瑪家行」為主軸進行啟動儀式，獲得台灣慢城聯盟理事長、現任苗栗縣三義鄉長呂明忠的全力相挺。

瑪家鄉長羅清仁表示，瑪家鄉境內有號稱台灣福爾摩沙的禮納里部落、台灣原住民族文化園區、舊瑪家桃花源、千年古城舊排灣石板屋群、排灣族發源地八大源部落、涼山瀑布及屏一八五線風景區等多處美麗景點，加上交通便利且境內已有許多合法民宿，多處部落也都發展特色餐食，十分值得遊客放慢腳步進行慢活、漫旅。

再則國際慢城總會人員也曾於五年前參訪過瑪家鄉的相關景點，對於所有景點的慢活、漫遊方式也均留下十分良好的印象，認為瑪家鄉有發展國際慢城的潛力，因此瑪家鄉在通過台灣慢城聯盟審核後，將依照國際慢城聯盟的七大面向、八大公約規定於今年六月將所有資料向位於義大利的國際慢城總會提出申請國際慢城認證，而且今年八月十二、十三日也將舉辦台灣慢城年會。

羅清仁強調，瑪家鄉預計於今年底，最慢明年初即可通過國際慢城認證，屆時將是全球第三０九個通過認證的國際慢城，更是台灣第一個成功獲得國際慢城總部認證的台灣原住民鄉！將排灣族自然生態與人文文化推向國際舞台。