屏縣環保局籲縣民妥善處理廢棄物 嚴禁露天燃燒平安過好年
記者毛莉／屏東報導
春節連假將至，屏東縣環保局請民眾除舊布新、清理家中或農地的廢棄物同時，也須依循合法處理管道，切勿以露天燃燒方式處理廢棄物，否則違反空氣污染防制法將受罰，嚴重者更可能觸犯公共危險罪，損人不利己。
環保局表示，針對露天燃燒始終堅定執法，特定節日如農作修枝期、年前大掃除、清明節前夕等，好發露天燃燒行為期間，更將投入額外量能加強查緝，搭配制高點AI偵煙系統、空氣品質感測器及無人機之輔助，消除稽查死角，勢必要讓不法情事降至最低。
環保局統計，115年短短1個月期間，已接獲民眾陳情露天燃燒96件，其中已查獲行為人者43件，均依法告發處分。稽查員於執行稽查勤務時，行為人拒絕查證，經勸導無效後，即會同警察人員採取必要之強制措施，近日甚有暴力妨礙稽查者，一律移送法辦，決不寬貸，捍衛稽查人員保護環境之決心。
環保局提醒，民眾家中的生活垃圾或環境清理產生廢棄物，經適當分類打包後交給垃圾車及資源回收車即可，大型廢棄物(如廢家具)可連繫所在地公所清潔隊協助清運，另有大量的農業廢棄物，屏東縣則提供多項便民的妥善清理方式，包含設置9處農廢集中場供農民放置、補助現地破碎及免費代清運等服務，農民朋友如有農業廢棄物處理需求，可於上班時間撥打08-7361441專線，環保局會提供完整解決方案。
屏東環保局再次呼籲，露天燃燒行為影響周遭空氣品質甚深，環保局將堅定強力執法，若拒絕配合稽查將立即通報警察協助處理，妨礙稽查公務者移送法辦，絕不寬貸。讓我們拒絕露天燃燒，攜手打造安全、健康、永續的居住環境。
