屏縣環局強化科技執法力道 今年查獲近500件露天燃燒案

▲屏東縣環保局建置制高點AI偵煙系統。

屏東縣環保局全面強化露天燃燒科技執法力道，今年已查獲之露天燃燒案近五百件，每件均依法處以一千兩百元至十萬元罰款。

屏東縣環保局表示，露天燃燒廢棄物所產生的煙霧不僅嚴重影響空氣品質、威脅週邊居民的呼吸道健康，未控制燃燒的火勢更會影響行車安全，甚至引發火災涉及公共危險。

環保局為防制露天燃燒，佈建兩套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機及全時無休輪班稽查人員，同時加強假日、夜間及民眾舉報熱點稽查頻率，嚴密監視查察之下，露天燃燒案件絕難以遁形。

環保局說，民眾生活產出之少量廢棄物，經分類打包後直接送交清潔隊，若有較大量農業廢棄物，可自行載運至全縣九處農廢集中場暫置，其中，六處提供農膜暫置，或撥打屏東縣免費代清運專線，經該局派員現勘確認後安排清運。

另外，環保局指出，屏縣亦提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分，提供的多元化農業廢棄物妥善處理方案，農民可多加利用，沒有焚燒廢棄物的必要。

環保局強調，可透過地籍、車籍、戶籍及監視器畫面等，找出燃燒行為人，呼籲共同守護屏東的清新空氣，留給後代子孫更健康、更宜居的環境。