屏縣籲民眾以行動傳遞尊重與愛，一起戰勝愛滋。（屏東縣政府衛生局提供）

記者毛莉／屏東報導

每年12月1日是世界愛滋日，今年聯合國愛滋病規劃署的主題是「戰勝迷思，愛不迷失。屏東縣政府衛生局響應此年度主題，並於世界愛滋日來臨前呼籲民眾以科學知識取代刻板印象，透過理解、尊重與支持，共同打造免於歧視的友善環境。

衛生局表示，愛滋病毒(HIV)主要透過體液與血液交換傳染，一般日常接觸例如擁抱、牽手、共用餐具、共用馬桶、或遭蚊蟲叮咬，皆不會造成感染，民眾無須過度恐慌。目前雖然尚無法根治愛滋病，但透過規律治療可使病毒量達到測不到的程度，即 U=U（測不到就不具傳染力），感染者能維持與一般人無異的健康與壽命。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，截至114年10月，屏東縣HIV感染病例累計1,579人，不安全性行為仍是感染主要原因，感染年齡以20-49歲居多。衛生局提醒，表達愛的同時，也要保護彼此；有性行為者至少應接受一次HIV篩檢；若有感染風險行為，應每3至6個月定期篩檢。

衛生局說，為提升篩檢可近性，屏東縣33家衛生所與8家醫院均有提供免費匿名篩檢與諮詢，也可透過人工發放、自動服務機或網路訂購方式取得自我篩檢試劑，兼具隱私與便利。

另外，疾病管制署於 12 月 1 日至 12 月 31 日 推出 「愛滋自我篩檢試劑網路訂購超商取貨免運費活動」，請民眾多加利用。

衛生局呼籲，面對愛滋，我們更應以關懷取代恐懼、以接納取代標籤。尊重與理解不僅能保護每一個人，也能讓社會更健康、更友善。更多資訊可至疾病管制署全球資訊網及屏東縣政府衛生局官網查詢，或撥打1922、08-7380208防疫專線洽詢。