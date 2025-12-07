屏縣表揚12位114年優良駕駛 周春米縣長肯定專業付出

▲屏東最強駕駛天團出列 周春米頒獎肯定「交通安全守護者」。

【記者 王靚慧╱屏東 報導】屏東縣政府今（7）日於潮州轉運站舉辦「114年優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米親自頒獎表揚12位表現優異的客運駕駛，肯定他們在公共運輸服務、行車安全與乘車品質上的專業與付出。周縣長表示，屏東縣交通運輸涵蓋市區公車、公路客運、小黃公車及幸福巴士，由屏東客運、高雄客運與捷乘交通三家業者共同維運，駕駛每天面對不同乘客與道路情況，肩負安全責任相當不易，感謝所有駕駛長長年守護民眾平安。

周春米指出，優良駕駛選拔活動邁入第三年，今年投票數突破2萬票，較去年成長6成，顯示民眾高度支持，也凸顯專業駕駛在公共運輸服務中的關鍵角色。她並鼓勵民眾在聖誕燈節、潮好玩幸福村、四重溪溫泉季、恆春文化中心等熱門景點活動期間，多加利用大眾運輸，安全又便利。

交通旅遊處說明，今年三家客運公司共推派32名駕駛參與選拔，最終選出12位優良駕駛。其中，屏東客運郭一陽以最高票獲得「金牌駕駛長獎」。擔任駕駛13年的郭一陽表示，自己從小搭乘屏東客運，如今能回到熟悉的路線服務乘客，倍感榮幸，也始終秉持把乘客當朋友、家人般對待。屏東客運蒙義豪則因長期展現穩健服務獲頒「特殊貢獻獎」。

其餘10位優良駕駛來自屏東客運、高雄客運及捷乘交通，皆以穩定駕駛態度與貼心服務，提升民眾乘車體驗。縣府並於潮州車站前展出「交通安全熊」至12月31日，透過寓教於樂方式宣導交通安全。未來也將持續與客運業者合作，強化駕駛管理、教育訓練及車輛設備，打造更安全、友善的公共運輸環境。（圖╱屏東縣政府提供）