屏縣觀光雙星啟動 高樹北野公園動土

屏東縣政府「觀光雙星計畫」的「北星」北野公園，16日舉行動土典禮，屏東縣長周春米（前中）等來賓上香祈願工程順利。（羅琦文攝）

屏東縣政府為提升觀光競爭力，全力推動一北一南「觀光雙星計畫」，其中「北星」高樹鄉屏東北野公園，16日舉行動土典禮；「南星」恆春半島滿州鄉佳樂水風景區港口吊橋改善工程則預定28日動工。

「屏東最北、高樹最美」，縣長周春米主持動工典禮時表示，為打造屏北旅遊新亮點，縣府自籌3.8億元，在高樹新豐親水公園內採低密度開發，預計民國116年5月完工，屆時可提供自搭帳、懶人帳、車宿、露營車等多元體驗，打造兼具生態、休憩與觀光功能的特色公園。

屏縣府交通旅遊處表示，北野公園基地面積約12.95公頃，設計上保留原始林地與自然景觀，全區共規畫77帳露營空間，包括田野露營區自搭帳43帳、野奢露營懶人免搭帳19帳、露營車8帳及車宿7帳，另規畫星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪親水設施與季節花果景觀。

交旅處指出，公園內也打造「洞居」、「鳥之居」等特色打卡景點，並提供環境教育與生態觀察功能，讓民眾能在優美山景中感受溪流清涼，期待結合在地藝術與自然景觀，打造屏東休閒旅遊的新景點。

「南星計畫」則鎖定擁有奇岩地景的佳樂水風景區，縣府投入5.68億元推動「佳樂水國際山海體驗園區環境營造計畫」，邀請荷蘭著名建築師事務所MVRDV操刀，將老舊設施重新改造成現代化的地質公園，預計在118年9月底完工，縣府同時積極爭取國際暗空協會認證，打造具國際水準的觀星場域。

交旅處指出，佳樂水風景區的門面港口吊橋，則有溼地生態和海岸森林景觀，佳樂水改建計畫第一步，是進行港口吊橋改善工程，預定1月28日舉行動土典禮、116年底完工，屆時，屏東南北兩端將透過雙星計畫，串聯起生態休憩與國際觀光的新版圖。