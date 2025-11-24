屏縣警局再傳疑似性騷、霸凌 隊長竟叫下屬女警去喝農藥死一死

屏東縣警局再傳性騷、霸凌事件。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局本月才爆出員警偷拍女警上廁所事件，今天再傳某隊長疑似性騷、霸凌下屬女警，還嗆女警隊員「去喝農藥死一死」，「如果喝不死、就去辦那家農藥行」，言論荒誕不經，逼得女警調離現職後，該隊長竟還找女警麻煩，甚至涉及疑似性騷擾，全案縣警局已進行調查，並將該隊長調離職務。

據了解，這名女警原本在偵查隊服務，兩人因為工作問題起衝突，女警還因為工作壓力就醫，質疑隊長是要逼死人嗎？沒想到隊長竟口出惡言，對女警說「你乾脆去喝農藥死一死」，還說「如果農藥喝不死，那就去辦那家農藥行」，讓女警氣死了，還去買了農藥給隊長看，問隊長要怎麼喝，隊長並沒有發現女警情緒不穩，還說「你這樣子喝，死不了人」，其言論讓辦公室同事也傻眼。

該女警曾因多次與隊長發生爭執，氣到哮喘發作，被送醫掛急診，最後被逼到調離偵查隊，改到派出所服務，沒想到隊長仍為了工作交接及未處理的業務找女警麻煩，並疑似有性騷擾的言語發生，讓該女警決定提出告訴。

屏東縣警局接獲告訴後，已啟動委員會進行調查，先將該名隊長調離現職，以查明事實。據了解，這名隊長以往就曾發生下屬副隊長自殺案件，當時就傳出該隊長作風太過強硬，下屬壓力都很大，這次又發生，有必要進行檢討。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

