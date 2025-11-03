屏縣議員促規畫青年、婚育社宅

屏東縣議員梁育慈3日業務質詢時提及「社會住宅」議題，她認為縣府應研議保留青年宅、婚育宅的可能性，且為減輕民眾負擔應提供基本家具。（謝佳潾攝）

屏東縣目前有2處社會住宅興建中、3處已決標，對此，縣議員梁育慈3日質詢認為，對比他縣市的規畫，縣府應研議保留青年宅、婚育宅，且為減輕民眾負擔應提供基本家具，讓人一卡皮箱入住，對此，屏縣府表示，討論中。

梁育慈指出，雖然法規規定，社會住宅至少要提供4成比率出租給弱勢族群，但社宅最吸引的族群是剛畢業、剛成家立業的年輕人，以台北市政府為例，他們為減輕承租人負擔，還提供熱水器、床架、衣櫃、基本廚具等，讓民眾可以「一卡皮箱入住」。

廣告 廣告

梁育慈進一步表示，家電是一筆很大的費用，屏縣府應該要為民眾超前部署，且以屏東氣候來看，冷氣也要有，此外，外縣市的社宅也針對公共服務完整規畫，設有托嬰中心、防災中心、店舖等，完善社宅整體生活機能，值得學習。

以目前屏東縣社宅有屏東市瑞屏安居520戶、潮州鎮光春好室172戶興建中，屏東市永城好室187戶、鶴聲好室166戶以及恆春鎮恆春好室85戶則已決標，另東港鎮、內埔鄉的社宅規畫中，她認為，縣府應就此研議保留青年宅、婚育宅的可能性，並規畫公共設施，以發揮社宅最大效益。

對此，屏縣府城鄉發展處長陳志宏表示，瑞屏安居規畫有1處托嬰中心、8戶店鋪，鶴聲好室因鄰近屏東榮總而規畫有身心障礙社區式日照中心，永城好室、光春好室、恆春好室也都規畫設有托嬰中心。

陳志宏說，隨著屏東產業發展，年輕人留縣發展比率將提高，因此有討論社宅是否要有一定比例保留給特定的年輕人及家庭族群，同時也會連動反映在社宅的規畫設計上。