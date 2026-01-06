屏縣議員第三選區 女力參戰亮點多

屏東縣議員第三選區橫跨6鄉鎮、應選10席，除洪明江回鍋參選潮州鎮長，其餘選將幾乎表態拚連任，而新人實力不容小覷，洪的助理潘筱潔、前議員潘長成女兒潘炩禕、曾任前立委蘇震清助理的魏楓凌都表態參選，3名女力加入戰局成選區亮點。

第三選區包括內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮等6鄉鎮，10席中含2席婦女保障名額，目前雖有洪明江確定回鍋參選潮州鎮長，但因新人各個來頭不小，讓爭取連任的現任議員都小心翼翼。

38歲潘筱潔是萬巒鄉萬金人，社工出身，曾當過現任海委會主委管碧玲立委時期的助理，至今累計10年民代助理經歷，因此在選民服務上堪稱駕輕就熟，近來除勤跑基層，也掛起看板、並結合萬金特色如聖母教堂等，主打在地女兒形象。

曾任6屆議員的潘長成，今年由留學日本的女兒潘炩禕代父出征，在父親帶領及指導下，親和力十足，頗有大將之風。魏楓凌表態參選後，積極跑行程，出席社區大小活動、展現活力。

除3名女力加入戰局外，兩屆任期將滿的現任萬巒鄉長林國順，為能順利轉換跑道也早早布局，目前內埔、潮州等地都能看到他的看板；相較之下，同樣鄉長連任屆滿的內埔鄉長鍾慶鎮則顯得低調，有一說是要回鍋選鄉代、拚主席，也有一說是拚議員。地方人士表示，目前鍾按兵不動，值得觀察。

此外，在前年因當選無效定讞遭解職的前議員潘連周、曾任5屆議員的劉淼松是否捲土重來，也引發關注，地方人士說，潘連周有3屆議員經歷，劉更是資深議員，實力可想而知，若雙雙加入戰局，選戰勢必更難預測。

新人雖看似來勢洶洶，但現任議員也都不是省油的燈，當中74歲徐榮耀、64歲林郁虹是7連霸資深議員，而75歲利八魁雖僅任2屆議員，但當過2屆內埔鄉長及鄉代會主席，各個基層穩固，新人搶進需再加把勁。